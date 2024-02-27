https://sputnikarabic.ae/20240227/الرئيس-المصري-يجتمع-بقادة-الجيش-لبحث-الأوضاع-الإقليمية-فيديو-1086461690.html
الرئيس المصري يجتمع بقادة الجيش لبحث الأوضاع الإقليمية... فيديو
الرئيس المصري يجتمع بقادة الجيش لبحث الأوضاع الإقليمية... فيديو
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مع قادة الجيش لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T16:50+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر الاجتماع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر.وأضاف البيان أن الاجتماع تناول الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.وتمت أيضا مناقشة المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.كما تطرق الاجتماع "للجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة".من جانبه، ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.
https://sputnikarabic.ae/20240225/تقرير-إسرائيل-تعرض-على-مصر-خطتها-العسكرية-في-رفح-لتجنب-التوتر-معها-1086387779.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
الرئيس المصري يجتمع بقادة الجيش لبحث الأوضاع الإقليمية... فيديو
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مع قادة الجيش لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر الاجتماع وزير الدفاع المصري
الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.
وتمت أيضا مناقشة المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.
كما تطرق الاجتماع "للجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة".
من جانبه، ثمن الرئيس السيسي
الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.