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https://sputnikarabic.ae/20240227/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-والولايات-المتحدة-تتحملان-مسؤولية-الاستقرار-الاستراتيجي-العالمي-1086468020.html
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتقاسمان مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحتاجان إلى العودة إلى مبدأ... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T21:58+0000
2024-02-27T21:58+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها "عدو" للولايات المتحدة، إن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف أن "العودة إلى مبدأ عدم تجزئة الأمن هي الطريقة الوحيدة لمنع الصراعات".
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتواصل-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-وقف-إمداد-الأسلحة-لأوكرانيا-1085889348.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي

21:58 GMT 27.02.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتقاسمان مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحتاجان إلى العودة إلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في العلاقات الدولية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها "عدو" للولايات المتحدة، إن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".
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وأضاف أن "العودة إلى مبدأ عدم تجزئة الأمن هي الطريقة الوحيدة لمنع الصراعات".
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