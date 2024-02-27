https://sputnikarabic.ae/20240227/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-والولايات-المتحدة-تتحملان-مسؤولية-الاستقرار-الاستراتيجي-العالمي-1086468020.html
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتقاسمان مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحتاجان إلى العودة إلى مبدأ... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T21:58+0000
2024-02-27T21:58+0000
2024-02-27T21:58+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها "عدو" للولايات المتحدة، إن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".وأضاف أن "العودة إلى مبدأ عدم تجزئة الأمن هي الطريقة الوحيدة لمنع الصراعات".
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتواصل-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-وقف-إمداد-الأسلحة-لأوكرانيا-1085889348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتقاسمان مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحتاجان إلى العودة إلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في العلاقات الدولية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها "عدو" للولايات المتحدة، إن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف أن "العودة إلى مبدأ عدم تجزئة الأمن هي الطريقة الوحيدة لمنع الصراعات".