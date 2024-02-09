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إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
https://sputnikarabic.ae/20240209/بوتين-روسيا-تتواصل-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-وقف-إمداد-الأسلحة-لأوكرانيا-1085889348.html
بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمداد الأسلحة لأوكرانيا
بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمداد الأسلحة لأوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة حول إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. 09.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-09T00:15+0000
2024-02-09T00:15+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "لدينا اتصالات من خلال وكالات مختلفة. سأخبركم بما نقوله في هذا الشأن وبما نوجهه إلى القيادة الأمريكية: إذا كنتم حقا تريدون وقف القتال، يجب عليكم التوقف عن توريد الأسلحة. سينتهي الأمر في غضون بضعة أسابيع".وأضاف بوتين أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لكن الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان باتصالات معينة.ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240208/بوتين-روسيا-وأوكرانيا-ستتوصلان-إلى-اتفاق-عاجلا-أم-آجلا-1085887891.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن وقف إمداد الأسلحة لأوكرانيا

00:15 GMT 09.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن روسيا تتواصل مع الولايات المتحدة حول إمكانية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال بوتين: "لدينا اتصالات من خلال وكالات مختلفة. سأخبركم بما نقوله في هذا الشأن وبما نوجهه إلى القيادة الأمريكية: إذا كنتم حقا تريدون وقف القتال، يجب عليكم التوقف عن توريد الأسلحة. سينتهي الأمر في غضون بضعة أسابيع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
إذاعة حوار الرئيس الروسي مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
أمس, 23:10 GMT
وأضاف بوتين أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لكن الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان باتصالات معينة.
ونشر الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدتها ساعتين و7 دقائق و18 ثانية.
نُشر الفيديو على حساب كارلسون على موقع التواصل الاجتماعي X، وعلى قناته على اليوتيوب، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالصحفي.
وكان كارلسون، مقدم البرامج السابق على قناة Fox News الأمريكية، قد لفت في وقت سابق، الانتباه إلى أن الحاجة إلى الحوار كانت ناتجة عن جهل تام لسكان الولايات المتحدة بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
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