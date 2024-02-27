https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-يؤدي-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-بين-روسيا-والناتو-1086452285.html

الكرملين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو

الكرملين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T12:13+0000

2024-02-27T12:13+0000

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وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "نحتاج أن نتحدث ليس عن الاحتمالية، بل عن الحتمية، هذه هي الطريقة التي سنقيم بها، وينبغي لهذه البلدان أن تسأل نفسها ما إذا كان هذا يتوافق مع مصالحها، والأهم من ذلك، مصالح مواطني بلدانهم".وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن".وأكد بيسكوف أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردًا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.الرئيس البولندي: دول الناتو لم تتخذ قرارا بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20240227/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-بعد-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-اليمني-في-موسكو-فيديو--1086451881.html

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