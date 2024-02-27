https://sputnikarabic.ae/20240227/طاقم-مدفع-دي-30-الروسي-يعطل-عملية-إجلاء-وحدة-عسكرية-أوكرانية-على-اتجاه-أفدييفكا-فيديو-1086466960.html
طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لطاقم مدفع "دي 30" الروسي وهو يحبط عملية انسحاب لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T20:39+0000
2024-02-27T20:39+0000
2024-02-27T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
رصد عسكري
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وأكدت الدفاع أن القوات الروسية دمرت بضربة مباشرة بقذيفة شديدة الانفجار عيار 122 ملم، وحدة الجنود التابعة للقوات الأوكرانية أثناء سحب طاقم مدرعة متضررة في أرض المعركة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا.وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".
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روسيا, العالم, رصد عسكري
طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لطاقم مدفع "دي 30" الروسي وهو يحبط عملية انسحاب لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكدت الدفاع أن القوات الروسية دمرت بضربة مباشرة بقذيفة شديدة الانفجار عيار 122 ملم، وحدة الجنود التابعة للقوات الأوكرانية أثناء سحب طاقم مدرعة متضررة في أرض المعركة.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".