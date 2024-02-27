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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240227/طاقم-مدفع-دي-30-الروسي-يعطل-عملية-إجلاء-وحدة-عسكرية-أوكرانية-على-اتجاه-أفدييفكا-فيديو-1086466960.html
طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لطاقم مدفع "دي 30" الروسي وهو يحبط عملية انسحاب لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T20:39+0000
2024-02-27T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكدت الدفاع أن القوات الروسية دمرت بضربة مباشرة بقذيفة شديدة الانفجار عيار 122 ملم، وحدة الجنود التابعة للقوات الأوكرانية أثناء سحب طاقم مدرعة متضررة في أرض المعركة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا.وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

طاقم مدفع "دي-30" الروسي يعطل عملية إجلاء وحدة عسكرية أوكرانية على اتجاه أفدييفكا... فيديو

20:39 GMT 27.02.2024
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لطاقم مدفع "دي 30" الروسي وهو يحبط عملية انسحاب لوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكدت الدفاع أن القوات الروسية دمرت بضربة مباشرة بقذيفة شديدة الانفجار عيار 122 ملم، وحدة الجنود التابعة للقوات الأوكرانية أثناء سحب طاقم مدرعة متضررة في أرض المعركة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة سيفيرنوي على محور أفدييفكا.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه أفدييفكا، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" قرية سيفيرنوي".
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