https://sputnikarabic.ae/20240227/عضو-في-البرلمان-الأوروبي-الناتو-منظمة-إرهابية-1086459696.html

عضو في البرلمان الأوروبي: "الناتو" منظمة إرهابية

عضو في البرلمان الأوروبي: "الناتو" منظمة إرهابية

سبوتنيك عربي

صرح عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو "منظمة إرهابية"، وذلك تعليقا على كلام الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ،... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T15:26+0000

2024-02-27T15:26+0000

2024-02-27T15:26+0000

الناتو

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085381265_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_9820d156a4540f83609d3622033358ab.jpg

وكتب والاس على صفحته في موقع "إكس": "إن آلة الحرب التابعة لحلف شمال الأطلسي هي منظمة إرهابية غارقة في الدماء".وقال بيستوريوس ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر: "إن نشر قوات على الأرض ليس خيارا بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا يمكن أن يكون خيارا ولن يكون خيارا".وأضاف: "أعتقد أن هذا سيسهم في التصعيد، وعلى حد علمي لم يؤيده أحد".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.الكرملين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو

https://sputnikarabic.ae/20240227/رصد-مجمعات-صواريخ-يارس-النووية-في-شوارع-موسكو-1086459214.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, روسيا, العالم