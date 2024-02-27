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عضو في البرلمان الأوروبي: "الناتو" منظمة إرهابية
عضو في البرلمان الأوروبي: "الناتو" منظمة إرهابية
سبوتنيك عربي
صرح عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو "منظمة إرهابية"، وذلك تعليقا على كلام الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ،... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T15:26+0000
2024-02-27T15:26+0000
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وكتب والاس على صفحته في موقع "إكس": "إن آلة الحرب التابعة لحلف شمال الأطلسي هي منظمة إرهابية غارقة في الدماء".وقال بيستوريوس ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر: "إن نشر قوات على الأرض ليس خيارا بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا يمكن أن يكون خيارا ولن يكون خيارا".وأضاف: "أعتقد أن هذا سيسهم في التصعيد، وعلى حد علمي لم يؤيده أحد".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.الكرملين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو
https://sputnikarabic.ae/20240227/رصد-مجمعات-صواريخ-يارس-النووية-في-شوارع-موسكو-1086459214.html
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الناتو, روسيا, العالم
الناتو, روسيا, العالم

عضو في البرلمان الأوروبي: "الناتو" منظمة إرهابية

15:26 GMT 27.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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صرح عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو "منظمة إرهابية"، وذلك تعليقا على كلام الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بأن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي.
وكتب والاس على صفحته في موقع "إكس": "إن آلة الحرب التابعة لحلف شمال الأطلسي هي منظمة إرهابية غارقة في الدماء".

واستبعد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خيار إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، وقال إنه بحسب معلوماته، لا أحد يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال بيستوريوس ردا على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كلوديا تانر: "إن نشر قوات على الأرض ليس خيارا بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا يمكن أن يكون خيارا ولن يكون خيارا".
صاروخ آر إس - 24 (يارس) النووي الروسي العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
رصد مجمعات صواريخ "يارس" النووية في شوارع موسكو
15:08 GMT
وأضاف: "أعتقد أن هذا سيسهم في التصعيد، وعلى حد علمي لم يؤيده أحد".
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه "لم يتم التوصل إلى توافق بعد".
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
الكرملين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو
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