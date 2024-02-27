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https://sputnikarabic.ae/20240227/علماء-صينيون-يقدمون-نصيحة-بسيطة-لتجنب-الخرف-1086454554.html
علماء صينيون يقدمون نصيحة بسيطة لتجنب الخرف
علماء صينيون يقدمون نصيحة بسيطة لتجنب الخرف
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء من الصين مؤشرات حيوية يمكنها التنبؤ بالخرف قبل عشر سنوات، وهذا سوف يساعد الأطباء. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T13:44+0000
2024-02-27T13:44+0000
مجتمع
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وقام علماء من جامعة فودان في الصين بتحليل بيانات عن 1463 بروتينًا في بلازما الدم لأكثر من 52000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. لم يكن هناك أشخاص يعانون من الخرف بين المشاركين في الدراسة (2006-2010). وعلى مدى السنوات الـ 14 التالية، أصيب 1417 شخصًا بالمرض.في المتوسط، يأتي المرض في سن 66 عاما، حيث أصيب 691 شخصا بمرض ألزهايمر.وقد حدد العلماء العديد من البروتينات المرتبطة بجميع أنواع الخرف ومرض ألزهايمر. أفضل البروتينات التي تتنبأ بالمرض هي GFAP وNEFL وGDF15 وLTBP2، ولكن وجود بروتين واحد لا يؤكد وجود المرض.على سبيل المثال، يتركز GFAP، أو البروتين الحمضي الليفي الجليدي، في الخلايا الدبقية للدماغ ولا يدخل أبدًا إلى مجرى الدم لدى الشخص السليم. إذا تم اكتشافه في الدم، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الجهاز العصبي. وقد وجد أن تركيزه العالي في الدم يزيد من خطر الإصابة بالخرف بأكثر من الضعف. فهو يشير، جنبًا إلى جنب مع بروتين NEFL (الخيط العصبي الرقيق متعدد الببتيد)، إلى المرض بشكل أكثر دقة.ووفقا للعلماء، ومع ذلك، فإن المؤشرات الحيوية وحدها ليست كافية، فالخرف هو مرض متعدد العوامل مع مجموعة متنوعة من الأعراض.وقال فلاديمير زاخاروف، دكتور في العلوم الطبية، أستاذ قسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى: "لتشخيص مرض ألزهايمر، يتم فحص السائل النخاعي. أما بالنسبة للمؤشرات الحيوية للدم، فلا توجد طريقة موثوقة حتى الآن. لا يتم تشخيص الأمراض المعرفية عن طريق الدم في أي مكان، على الرغم من أن هذا ممكن من الناحية النظرية".في الوقت نفسه، من المهم اتباع أسلوب حياة صحي، والتخلي عن العادات السيئة، والحفاظ على النشاط العقلي والجسدي المنتظم، لأنه بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي، يسهم ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري في الإصابة بالخرف. وتشمل عوامل الخطر الإصابات وانخفاض مستويات التعليم والنشاط الفكري.
https://sputnikarabic.ae/20240128/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-تربية-الحيوانات-الأليفة-والخرف-1085495563.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء صينيون يقدمون نصيحة بسيطة لتجنب الخرف

13:44 GMT 27.02.2024
© AFP 2023 / WILL OLIVERأعراض الخرف والزهايمر
أعراض الخرف والزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / WILL OLIVER
تابعنا عبر
اكتشف علماء من الصين مؤشرات حيوية يمكنها التنبؤ بالخرف قبل عشر سنوات، وهذا سوف يساعد الأطباء.
وقام علماء من جامعة فودان في الصين بتحليل بيانات عن 1463 بروتينًا في بلازما الدم لأكثر من 52000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. لم يكن هناك أشخاص يعانون من الخرف بين المشاركين في الدراسة (2006-2010). وعلى مدى السنوات الـ 14 التالية، أصيب 1417 شخصًا بالمرض.
في المتوسط، يأتي المرض في سن 66 عاما، حيث أصيب 691 شخصا بمرض ألزهايمر.
وقد حدد العلماء العديد من البروتينات المرتبطة بجميع أنواع الخرف ومرض ألزهايمر. أفضل البروتينات التي تتنبأ بالمرض هي GFAP وNEFL وGDF15 وLTBP2، ولكن وجود بروتين واحد لا يؤكد وجود المرض.
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مجتمع
دراسة تكشف العلاقة بين تربية الحيوانات الأليفة والخرف
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على سبيل المثال، يتركز GFAP، أو البروتين الحمضي الليفي الجليدي، في الخلايا الدبقية للدماغ ولا يدخل أبدًا إلى مجرى الدم لدى الشخص السليم. إذا تم اكتشافه في الدم، فهذا يعني أن هناك خطأ ما في الجهاز العصبي. وقد وجد أن تركيزه العالي في الدم يزيد من خطر الإصابة بالخرف بأكثر من الضعف. فهو يشير، جنبًا إلى جنب مع بروتين NEFL (الخيط العصبي الرقيق متعدد الببتيد)، إلى المرض بشكل أكثر دقة.
ووفقا للعلماء، ومع ذلك، فإن المؤشرات الحيوية وحدها ليست كافية، فالخرف هو مرض متعدد العوامل مع مجموعة متنوعة من الأعراض.
وقال فلاديمير زاخاروف، دكتور في العلوم الطبية، أستاذ قسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب في جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى: "لتشخيص مرض ألزهايمر، يتم فحص السائل النخاعي. أما بالنسبة للمؤشرات الحيوية للدم، فلا توجد طريقة موثوقة حتى الآن. لا يتم تشخيص الأمراض المعرفية عن طريق الدم في أي مكان، على الرغم من أن هذا ممكن من الناحية النظرية".
في الوقت نفسه، من المهم اتباع أسلوب حياة صحي، والتخلي عن العادات السيئة، والحفاظ على النشاط العقلي والجسدي المنتظم، لأنه بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي، يسهم ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري في الإصابة بالخرف. وتشمل عوامل الخطر الإصابات وانخفاض مستويات التعليم والنشاط الفكري.
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