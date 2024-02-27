https://sputnikarabic.ae/20240227/ماكرون-لا-يوجد-إجماع-حول-إرسال-قوات-أوروبية-لأوكرانيا-ولا-شيء-مستبعد-1086438616.html

ماكرون: لا يوجد إجماع حول إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا ولا شيء مستبعد

ماكرون: لا يوجد إجماع حول إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا ولا شيء مستبعد

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد. 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T00:28+0000

2024-02-27T00:28+0000

2024-02-27T00:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية. ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240226/الرئيس-البولندي-دول-الناتو-لم-تتخذ-قرارا-بإرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1086438268.html

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