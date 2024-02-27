https://sputnikarabic.ae/20240227/منظومة-الصواريخ-الساحلية-بال-1086450811.html
منظومة الصواريخ الساحلية "بال"
منظومة الصواريخ الساحلية "بال"
سبوتنيك عربي
أول استخدام لمنظومة صواريخ "بال" كان من قبل وحدات من القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها في أوكرانيا، في عام 2022. 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T11:25+0000
2024-02-27T11:25+0000
2024-02-27T11:25+0000
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن "صواريخ "بال" استُخدمت لقصف مواقع محددة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم إطلاقها في الليل من موقع على شاطئ البحر الأسود".تعرف على منظومة الصواريخ الساحلية "بال" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".منظومة صواريخ "بال" مخصصة أولًا لحماية المياه الإقليمية والقواعد العسكرية البحرية والمنشآت الساحلية، وتستطيع صواريخها أن تضرب أهدافا تبعد عن مكان إطلاقها بـ500 كيلومتر، وتوضع معداتها في مركبات يمكنها أن تسير على الطرق المعبدة بسرعة 60 كيلومترا في الساعة، وتقدر على اجتياز الأراضي الوعرة الخالية من الطرق المعبدة بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، وتحمل كل عربة 8 صواريخ يمكن إطلاقها بعد 10 دقائق منذ وصول المنظومة إلى مكان الإطلاق.وكانت التجارب قد أثبتت إمكانية استخدام صواريخ منظومة "بال" بفعالية ضد الأهداف الأرضية أيضا وليس فقط الأهداف البحرية وهو ما تم تأكيده في الأسبوع الماضي.وتعتبر "بال" أحدث منظومة صواريخ، إذ دخلت الخدمة العسكرية في عام 2008.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, инфографика
منظومة الصواريخ الساحلية "بال"
أول استخدام لمنظومة صواريخ "بال" كان من قبل وحدات من القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها في أوكرانيا، في عام 2022.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن "صواريخ "بال" استُخدمت لقصف مواقع محددة للقوات المسلحة الأوكرانية
، وتم إطلاقها في الليل من موقع على شاطئ البحر الأسود".
تعرف على منظومة الصواريخ الساحلية "بال" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
منظومة صواريخ "بال" مخصصة أولًا لحماية المياه الإقليمية والقواعد العسكرية البحرية والمنشآت الساحلية، وتستطيع صواريخها أن تضرب أهدافا تبعد عن مكان إطلاقها بـ500 كيلومتر، وتوضع معداتها في مركبات يمكنها أن تسير على الطرق المعبدة بسرعة 60 كيلومترا في الساعة، وتقدر على اجتياز الأراضي الوعرة الخالية من الطرق المعبدة بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، وتحمل كل عربة 8 صواريخ يمكن إطلاقها بعد 10 دقائق منذ وصول المنظومة إلى مكان الإطلاق.
وكانت التجارب قد أثبتت إمكانية استخدام صواريخ منظومة "بال" بفعالية ضد الأهداف الأرضية أيضا وليس فقط الأهداف البحرية وهو ما تم تأكيده في الأسبوع الماضي.
وتعتبر "بال" أحدث منظومة صواريخ، إذ دخلت الخدمة العسكرية في عام 2008.