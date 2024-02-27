https://sputnikarabic.ae/20240227/وزير-المالية-الروسي-بشأن-الاقتراح-الأمريكي-نقل-الأصول-المجمدة-إلى-أوكرانيا-خطأ-جوهري-1086462734.html
وزير المالية الروسي بشأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة إلى أوكرانيا: خطأ جوهري
وزير المالية الروسي بشأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة إلى أوكرانيا: خطأ جوهري
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T18:15+0000
2024-02-27T18:15+0000
2024-02-27T18:15+0000
روسيا
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تجميد الأصول
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وأجاب سيلوانوف عن سؤال للصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاقتراح".وقال سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على قرار حجز العوائد من الأصول الروسية، لإعادة استخدامها لصالح أوكرانيا.وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) على قرار ولوائح تحدد التزامات الودائع المركزية التي تحجز أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها نتيجة لتطبيق الإجراءات التقييدية".وبحسب البيان، لن يتمكن المودعون في الاتحاد الأوروبي من استخدام العوائد من الأصول الروسية، حسب تقديرهم، بل يجب عليهم تخزينها في حسابات منفصلة.الخارجية الروسية: سنرد بحزم على أي تصرفات تتعلق بمحاولات حرمان روسيا من ملكية احتياطاتها السيادية
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html
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روسيا, العالم, تجميد الأصول
روسيا, العالم, تجميد الأصول
وزير المالية الروسي بشأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة إلى أوكرانيا: خطأ جوهري
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.
وأجاب سيلوانوف عن سؤال للصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاقتراح".
وقال سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".
وأضاف سيلوانوف: "نحتاج لحل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد، وإذا تصرف زملاؤنا في الغرب بهذه الطريقة فسنرد رداً متناسباً".
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) على قرار ولوائح تحدد التزامات الودائع المركزية التي تحجز أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها نتيجة لتطبيق الإجراءات التقييدية".
وبحسب البيان، لن يتمكن المودعون في الاتحاد الأوروبي من استخدام العوائد من الأصول الروسية، حسب تقديرهم، بل يجب عليهم تخزينها في حسابات منفصلة.