https://sputnikarabic.ae/20240227/وزير-المالية-الروسي-بشأن-الاقتراح-الأمريكي-نقل-الأصول-المجمدة-إلى-أوكرانيا-خطأ-جوهري-1086462734.html

وزير المالية الروسي بشأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة إلى أوكرانيا: خطأ جوهري

وزير المالية الروسي بشأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة إلى أوكرانيا: خطأ جوهري

سبوتنيك عربي

صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن الاقتراح الأمريكي نقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل... 27.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-27T18:15+0000

2024-02-27T18:15+0000

2024-02-27T18:15+0000

روسيا

العالم

تجميد الأصول

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وأجاب سيلوانوف عن سؤال للصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاقتراح".وقال سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على قرار حجز العوائد من الأصول الروسية، لإعادة استخدامها لصالح أوكرانيا.وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) على قرار ولوائح تحدد التزامات الودائع المركزية التي تحجز أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها نتيجة لتطبيق الإجراءات التقييدية".وبحسب البيان، لن يتمكن المودعون في الاتحاد الأوروبي من استخدام العوائد من الأصول الروسية، حسب تقديرهم، بل يجب عليهم تخزينها في حسابات منفصلة.الخارجية الروسية: سنرد بحزم على أي تصرفات تتعلق بمحاولات حرمان روسيا من ملكية احتياطاتها السيادية

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روسيا, العالم, تجميد الأصول