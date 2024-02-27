صور توثق الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

أشخاص يلتقطون الصور بجوار تمثال "تشيبوراشكا" في منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
أشخاص يلتقطون الصور بجوار تمثال "تشيبوراشكا" في منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
راكبو الدراجات على طريق بالقرب من منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في سوتشي.
راكبو الدراجات على طريق بالقرب من منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في سوتشي.
متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.
متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.
أعلام على واجهة مبنى سكني أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
أعلام على واجهة مبنى سكني أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
عمال يقومون بتثبيت لافتات الطرق أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.
عمال يقومون بتثبيت لافتات الطرق أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.
منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.
متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.
تمثال "تشيبوراشكا" على أراضي سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.
تمثال "تشيبوراشكا" على أراضي سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.