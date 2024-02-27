صور توثق الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

تستضيف منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا أكبر حدث دولي، حيث تجري الاستعدادات النشطة لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، الذي ستنطلق فعالياته، في 1 مارس/ آذار المقبل، وقد جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أهم الصور التي توثق الاستعدادات.