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صور توثق الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
صور توثق الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
سبوتنيك عربي
تستضيف منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا أكبر حدث دولي، حيث تجري الاستعدادات النشطة لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، الذي ستنطلق فعالياته، في... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور توثق الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي في سوتشي

09:26 GMT 27.02.2024 (تم التحديث: 10:16 GMT 27.02.2024)
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تستضيف منطقة سيريوس الفيدرالية في مدينة سوتشي جنوبي روسيا أكبر حدث دولي، حيث تجري الاستعدادات النشطة لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، الذي ستنطلق فعالياته، في 1 مارس/ آذار المقبل، وقد جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أهم الصور التي توثق الاستعدادات.
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أشخاص يلتقطون الصور بجوار تمثال "تشيبوراشكا" في منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

أشخاص يلتقطون الصور بجوار تمثال &quot;تشيبوراشكا&quot; في منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot; في سوتشي. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . RIA Novosti
/
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أشخاص يلتقطون الصور بجوار تمثال "تشيبوراشكا" في منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

راكبو الدراجات على طريق بالقرب من منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في سوتشي.

راكبو الدراجات على طريق بالقرب من منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot;، في سوتشي. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . RIA Novosti
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راكبو الدراجات على طريق بالقرب من منطقة سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في سوتشي.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.

متطوعون أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot;، في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . RIA Novosti
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متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024"، في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

أعلام على واجهة مبنى سكني أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

أعلام على واجهة مبنى سكني أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot; في سوتشي. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . RIA Novosti
/
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أعلام على واجهة مبنى سكني أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

عمال يقومون بتثبيت لافتات الطرق أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.

عمال يقومون بتثبيت لافتات الطرق أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot; في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . RIA Novosti
/
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عمال يقومون بتثبيت لافتات الطرق أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot; في سوتشي. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . RIA Novosti
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منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.

متطوعون أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot; في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . RIA Novosti
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متطوعون أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في منطقة سيريوس الفيدرالية في سوتشي جنوبي روسيا.

© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال "تشيبوراشكا" على أراضي سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

تمثال &quot;تشيبوراشكا&quot; على أراضي سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ&quot;مهرجان الشباب العالمي - 2024&quot; في سوتشي. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . RIA Novosti
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تمثال "تشيبوراشكا" على أراضي سيريوس الفيدرالية، أثناء الاستعدادات لـ"مهرجان الشباب العالمي - 2024" في سوتشي.

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