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https://sputnikarabic.ae/20240228/استئناف-إنتاج-لادا-فيستا-بناقل-حركة-أوتوماتيكي-1086475260.html
استئناف إنتاج "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي
استئناف إنتاج "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، استئناف إنتاج سيارة "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك جديد. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:16+0000
2024-02-28T09:16+0000
مجتمع
روسيا
اقتصاد
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وأصدرت الشركة بيانا رسميا على صفحتها الرسمية على منصة "تيلغرام" وجاء فيه: "تعلن شركة أفتوفاز عن بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات لادا فيستا المجهزة بوحدة طاقة جديدة ومحرك 1.8EVO حديث (122 حصانًا) وناقل حركة أوتوماتيكي".وأكدت الشركة أن المحرك الجديد اجتاز دورة كاملة من الاختبارات العملية واختبارات الطريق، وتمت معايرة أنظمة التحكم الإلكترونية في المحرك وناقل الحركة خصيصًا لسيارة لادا فيستا، حيث من المخطط أن يتم تركيب ناقل الحركة الأوتوماتيكي على جميع موديلات فيستا، بما فيها سيدان، كروس سيدان وكروس.كما قامت الشركة المصنعة بتحديث أنظمة المركبات المختلفة: الوقود والفرامل، وظهر دعم جديد لوحدة الطاقة.والجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر من العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إنتاج-200-ألف-سيارة-لادا-بحلول-نهاية-عام-2023--1083768109.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

استئناف إنتاج "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي

09:16 GMT 28.02.2024
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "لادا" الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة "Lada X-Cross" في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
جناح شركة لادا الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة Lada X-Cross في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Alexandr Kryazhev
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أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، استئناف إنتاج سيارة "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك جديد.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على صفحتها الرسمية على منصة "تيلغرام" وجاء فيه: "تعلن شركة أفتوفاز عن بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات لادا فيستا المجهزة بوحدة طاقة جديدة ومحرك 1.8EVO حديث (122 حصانًا) وناقل حركة أوتوماتيكي".
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وأكدت الشركة أن المحرك الجديد اجتاز دورة كاملة من الاختبارات العملية واختبارات الطريق، وتمت معايرة أنظمة التحكم الإلكترونية في المحرك وناقل الحركة خصيصًا لسيارة لادا فيستا، حيث من المخطط أن يتم تركيب ناقل الحركة الأوتوماتيكي على جميع موديلات فيستا، بما فيها سيدان، كروس سيدان وكروس.
كما قامت الشركة المصنعة بتحديث أنظمة المركبات المختلفة: الوقود والفرامل، وظهر دعم جديد لوحدة الطاقة.
والجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر من العام الجاري.
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