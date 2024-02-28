https://sputnikarabic.ae/20240228/استئناف-إنتاج-لادا-فيستا-بناقل-حركة-أوتوماتيكي-1086475260.html
استئناف إنتاج "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي
استئناف إنتاج "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، استئناف إنتاج سيارة "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك جديد. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:16+0000
2024-02-28T09:16+0000
2024-02-28T09:16+0000
مجتمع
روسيا
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078122297_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_f28e44d7866f8d2b92a6ef73bdb8617c.jpg
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على صفحتها الرسمية على منصة "تيلغرام" وجاء فيه: "تعلن شركة أفتوفاز عن بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات لادا فيستا المجهزة بوحدة طاقة جديدة ومحرك 1.8EVO حديث (122 حصانًا) وناقل حركة أوتوماتيكي".وأكدت الشركة أن المحرك الجديد اجتاز دورة كاملة من الاختبارات العملية واختبارات الطريق، وتمت معايرة أنظمة التحكم الإلكترونية في المحرك وناقل الحركة خصيصًا لسيارة لادا فيستا، حيث من المخطط أن يتم تركيب ناقل الحركة الأوتوماتيكي على جميع موديلات فيستا، بما فيها سيدان، كروس سيدان وكروس.كما قامت الشركة المصنعة بتحديث أنظمة المركبات المختلفة: الوقود والفرامل، وظهر دعم جديد لوحدة الطاقة.والجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر من العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إنتاج-200-ألف-سيارة-لادا-بحلول-نهاية-عام-2023--1083768109.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078122297_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_9ae0fbb18532780c7506a58e285b361b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
استئناف إنتاج "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي
أعلنت شركة "أفتوفاز" الروسية، صباح اليوم الأربعاء، استئناف إنتاج سيارة "لادا فيستا" بناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك جديد.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على صفحتها الرسمية على منصة "تيلغرام" وجاء فيه: "تعلن شركة أفتوفاز عن بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات لادا فيستا المجهزة بوحدة طاقة جديدة ومحرك 1.8EVO حديث (122 حصانًا) وناقل حركة أوتوماتيكي".
وأكدت الشركة أن المحرك الجديد اجتاز دورة كاملة من الاختبارات العملية واختبارات الطريق، وتمت معايرة أنظمة التحكم الإلكترونية في المحرك وناقل الحركة خصيصًا لسيارة لادا فيستا، حيث من المخطط أن يتم تركيب ناقل الحركة الأوتوماتيكي على جميع موديلات فيستا، بما فيها سيدان، كروس سيدان وكروس.
كما قامت الشركة المصنعة بتحديث أنظمة المركبات المختلفة: الوقود والفرامل، وظهر دعم جديد لوحدة الطاقة.
والجدير بالذكر أن واشنطن أدرجت عملاق السيارات الروسي "أفتوفاز" في قائمة العقوبات الأمريكية، في 14 سبتمبر من العام الجاري.