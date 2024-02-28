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الأقمار الصناعية الروسية والأمريكية تتجنب الاصطدام في المدار
الأقمار الصناعية الروسية والأمريكية تتجنب الاصطدام في المدار
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "ناسا" بأن القمر الصناعي الروسي "كوسموس 2221" والقمر الصناعي الأمريكي "تايمد" مرا بالقرب من بعضهما بعضا في المدار، لكنهما تجنبا الاصطدام. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T18:44+0000
2024-02-28T18:44+0000
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وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن "وزارة الدفاع أكدت أن القمر الصناعي "TIMED" (مهمة الطاقة والديناميكيات للغلاف الأيوني والغلاف الحراري) التابع لناسا والقمر الصناعي الروسي "Cosmos 2221" مرا على مسافة آمنة من بعضهما بعضا في المدار، اليوم الأربعاء 28 فبراير في حوالي الساعة 01:34 بتوقيت الساحل الشرقي (08.34 بتوقيت موسكو)".وأكدت وكالة "ناسا" أن القمر الصناعي الأمريكي، المصمم لدراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض يعمل، ولم تحدد وكالة الفضاء الأمريكية مدى قربهما من بعضهما بعضا في وقت الاقتراب.وقبل التقاء القمرين الصناعيين، ذكرت وكالة "ناسا" أن البنتاغون كان يرصد "اصطداما محتملا" بين مركبة فضائية روسية وأمريكية في المدار، وبحسب الخبراء فإن التقارب حدث على ارتفاع نحو 600 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20240219/روسكوسموس-تخطط-لإطلاق-أكثر-من-40-صاروخا-إلى-الفضاء-في-2024-1086211058.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الأقمار الصناعية الروسية والأمريكية تتجنب الاصطدام في المدار

18:44 GMT 28.02.2024
© Photo / ESA/Alexander Gerst تنفيذ عملية السير خارج مركبة الفضاء الدولية للرواد الفضاء "روس كوسموس" الروسيان أوليغ كونونينكو وسيرغي بروكوليف، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
تنفيذ عملية السير خارج مركبة الفضاء الدولية للرواد الفضاء روس كوسموس الروسيان أوليغ كونونينكو وسيرغي بروكوليف، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Photo / ESA/Alexander Gerst
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أفادت وكالة "ناسا" بأن القمر الصناعي الروسي "كوسموس 2221" والقمر الصناعي الأمريكي "تايمد" مرا بالقرب من بعضهما بعضا في المدار، لكنهما تجنبا الاصطدام.
وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأن "وزارة الدفاع أكدت أن القمر الصناعي "TIMED" (مهمة الطاقة والديناميكيات للغلاف الأيوني والغلاف الحراري) التابع لناسا والقمر الصناعي الروسي "Cosmos 2221" مرا على مسافة آمنة من بعضهما بعضا في المدار، اليوم الأربعاء 28 فبراير في حوالي الساعة 01:34 بتوقيت الساحل الشرقي (08.34 بتوقيت موسكو)".
وأكدت وكالة "ناسا" أن القمر الصناعي الأمريكي، المصمم لدراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض يعمل، ولم تحدد وكالة الفضاء الأمريكية مدى قربهما من بعضهما بعضا في وقت الاقتراب.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
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وقبل التقاء القمرين الصناعيين، ذكرت وكالة "ناسا" أن البنتاغون كان يرصد "اصطداما محتملا" بين مركبة فضائية روسية وأمريكية في المدار، وبحسب الخبراء فإن التقارب حدث على ارتفاع نحو 600 كيلومتر.
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