"روسكوسموس" تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا إلى الفضاء في 2024
© Sputnik . Alexei Filippov / الانتقال إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
© Sputnik . Alexei Filippov/
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أفاد المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الاثنين، بأن الوكالة تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخًا روسيًا في عام 2024.
وقال بوريسوف، في لقاء مع البوابة الإخبارية الإلكترونية "برو كوسموس" (عن الفضاء)، ردًا على سؤال حول عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق صواريخ إلى الفضاء، في عام 2024: "أكثر من 40".
وأشار إلى أن "الخطط تظل دائما خطط"، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل، العام الماضي، ويتم بذل الجهود لتجنب أي تأجيل لعمليات الإطلاق، في عام 2024.
وأضاف: " نحتاج إلى ناقلة فعالة ورخيصة كبديل للصاروخ "إر-7 "سميوركا" (السابع). نحن نعمل على مركبات إطلاق خفيفة. آمل أنه بحلول عام 2028-2029، سنجدد أسطولنا من صواريخ الفضاء الحاملة وأن نكون قادرين على استعادة مكانتنا في السوق العالمية لخدمات الإطلاق".
وأشار إلى أن موسكو "تجري مفاوضات مع زملائنا في وكالة "ناسا"، بأنه حتى لو افترقنا في مجال الملاحة الفضائية المأهولة، فإن التعاون فيما يتعلق بضمان سلامة الأنشطة الفضائية سيستمر".
28 ديسمبر 2023, 07:43 GMT
وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، إنه من المقرر إجراء 18 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء، في عام 2024، لتجديد مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للقوات الفضائية، وفي العام الماضي، أجرت وزارة الدفاع سبع عمليات إطلاق.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.