https://sputnikarabic.ae/20240219/روسكوسموس-تخطط-لإطلاق-أكثر-من-40-صاروخا-إلى-الفضاء-في-2024-1086211058.html

"روسكوسموس" تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا إلى الفضاء في 2024

"روسكوسموس" تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا إلى الفضاء في 2024

سبوتنيك عربي

أفاد المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الاثنين، بأن الوكالة تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخًا روسيًا في عام 2024. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T09:17+0000

2024-02-19T09:17+0000

2024-02-19T09:17+0000

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وقال بوريسوف، في لقاء مع البوابة الإخبارية الإلكترونية "برو كوسموس" (عن الفضاء)، ردًا على سؤال حول عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق صواريخ إلى الفضاء، في عام 2024: "أكثر من 40".وأضاف: " نحتاج إلى ناقلة فعالة ورخيصة كبديل للصاروخ "إر-7 "سميوركا" (السابع). نحن نعمل على مركبات إطلاق خفيفة. آمل أنه بحلول عام 2028-2029، سنجدد أسطولنا من صواريخ الفضاء الحاملة وأن نكون قادرين على استعادة مكانتنا في السوق العالمية لخدمات الإطلاق".وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.

https://sputnikarabic.ae/20231228/روسكوسموس-وناسا-توسعان-برنامج-الرحلات-إلى-محطة-الفضاء-الدولية--1084516409.html

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