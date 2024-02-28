https://sputnikarabic.ae/20240228/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1086476068.html

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T09:46+0000

2024-02-28T09:46+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات قصفت مستودع ذخيرة وموقع لإنتاج الأسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقتي خربة سلم ورامية بجنوب لبنان".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 30 ألف قتيل و70 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240228/حزب-الله-يعلن-استهداف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1086469199.html

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