https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الحلفاء-لم-يدعموا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470707.html

الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T06:29+0000

2024-02-28T06:29+0000

2024-02-28T06:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع "راديو سبوتنيك": لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في الناتو. وعلى الفور في غضون ساعتين، أدلت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون".وتابعت زاخاروفا بالقول: "في سياق تعليق المساعدات المالية لواشنطن، قدم ترامب نوعًا من المساعدة المعلوماتية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".

https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html

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