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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الحلفاء-لم-يدعموا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470707.html
الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا
الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T06:29+0000
2024-02-28T06:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع "راديو سبوتنيك": لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في الناتو. وعلى الفور في غضون ساعتين، أدلت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون".وتابعت زاخاروفا بالقول: "في سياق تعليق المساعدات المالية لواشنطن، قدم ترامب نوعًا من المساعدة المعلوماتية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف".وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-حول-إمكانية-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086449497.html
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الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

06:29 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 06:59 GMT 28.02.2024)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع "راديو سبوتنيك": لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في الناتو. وعلى الفور في غضون ساعتين، أدلت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون".

وأضافت زاخاروفا بالقول إنهم "لا يخططون لشيء كهذا، ولن يرسلوا أي شخص وبشكل عام يفهمون أن هذه ستكون قصة مختلفة".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
الكرملين يعلق على تصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
أمس, 10:33 GMT
وتابعت زاخاروفا بالقول: "في سياق تعليق المساعدات المالية لواشنطن، قدم ترامب نوعًا من المساعدة المعلوماتية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف".

وفي وقت سابق صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
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