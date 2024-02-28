https://sputnikarabic.ae/20240228/المحكمة-العليا-الأمريكية-توافق-على-النظر-في-طلب-ترامب-بالحصانة-في-قضية-التدخل-بالانتخابات-1086503556.html
المحكمة العليا الأمريكية توافق على النظر في طلب ترامب الحصانة في قضية التدخل بالانتخابات
المحكمة العليا الأمريكية توافق على النظر في طلب ترامب الحصانة في قضية التدخل بالانتخابات
سبوتنيك عربي
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، الموافقة في النظر على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب في الحصول على حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T23:46+0000
2024-02-28T23:46+0000
2024-02-28T23:46+0000
الانتخابات الأمريكية
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا قوله، "المحكمة العليا الأمريكية ستستمع في نهاية أبريل/ نيسان المقبل لمطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة من الدعوى التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث لتخريب الانتخابات الرئاسية".وأشار إلى أن قرار المحكمة "يضيف استئنافًا مثيرًا آخر من الرئيس السابق إلى جدول أعمالها ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخير محاكمته الفيدرالية".وسبق أن وجهت لترامب 40 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية. ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240228/ترامب-مستعد-لدفع-سندات-بقيمة-100-مليون-دولار-لاستئناف-عقوبة-الاحتيال-1086502883.html
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الانتخابات الأمريكية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الانتخابات الأمريكية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المحكمة العليا الأمريكية توافق على النظر في طلب ترامب الحصانة في قضية التدخل بالانتخابات
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، الموافقة في النظر على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب في الحصول على حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا قوله، "المحكمة العليا الأمريكية ستستمع في نهاية أبريل/ نيسان المقبل لمطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة من الدعوى التي رفعها المحامي الخاص
جاك سميث لتخريب الانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أن قرار المحكمة "يضيف استئنافًا مثيرًا آخر من الرئيس السابق إلى جدول أعمالها ومن المرجح أن يؤدي إلى تأخير محاكمته الفيدرالية".
وسبق أن وجهت لترامب 40 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية. ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.