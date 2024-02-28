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https://sputnikarabic.ae/20240228/حجم-صادرات-النفط-من-روسيا-حسب-الدولة-والمنطقة-1086484521.html
حجم صادرات النفط من روسيا حسب الدولة والمنطقة
حجم صادرات النفط من روسيا حسب الدولة والمنطقة
سبوتنيك عربي
تعرف على حجم صادرات النفط من روسيا الاتحادية حسب الدولة والمنطقة في السنوات الأخيرة من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك". 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T13:02+0000
2024-02-28T13:02+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, инфографика

حجم صادرات النفط من روسيا حسب الدولة والمنطقة

13:02 GMT 28.02.2024
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تعرف على حجم صادرات النفط من روسيا الاتحادية حسب الدولة والمنطقة في السنوات الأخيرة من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".
حجم صادرات النفط من روسيا حسب الدولة والمنطقة - سبوتنيك عربي
حجم صادرات النفط من روسيا حسب الدولة والمنطقة - سبوتنيك عربي
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