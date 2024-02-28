https://sputnikarabic.ae/20240228/دراسة-تكشف-عن-مادة-مخيفة-في-أحبار-الوشم-1086487507.html

دراسة تكشف عن مادة مخيفة في أحبار الوشم

دراسة تكشف عن مادة مخيفة في أحبار الوشم

سبوتنيك عربي

الوشم هو فن يمارسه البشر منذ آلاف السنين. العديد من الأحبار المستخدمة اليوم لتزيين بشرة الناس هي عبارة عن خليط متنوع أكثر من كونها مزيجًا دقيقًا. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T13:59+0000

2024-02-28T13:59+0000

2024-02-28T13:59+0000

مجتمع

علوم

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وقام كيلي موزمان، الباحث في الكيمياء في جامعة بينغامتون في نيويورك، وزملاؤه بتحليل أكثر من 50 حبرًا للوشم من تسع علامات تجارية مختلفة مستخدمة في الولايات المتحدة بعد أن لاحظوا أن بعض الأحبار التي استخدموها في الدراسات السابقة تحتوي على مواد غير مدرجة على الملصق.من خلال اختبار الأحبار التي تصنعها الشركات العالمية والمنتجون الصغار، وجد الباحثون في تحليلهم الجديد أن 45 حبرًا من أصل 54 حبرًا قاموا بتحليلها كيميائيًا تحتوي على مواد غير موجودة على الملصق، مثل الأصباغ أو المواد المضافة غير المدرجة، أدرجت بعض ملصقات الحبر أيضًا مواد مضافة لم تكن موجودة، 36 مادة جلسرين مدرجة ولكن تم اكتشافها فقط في 29 نوعًا من الأحبار.وليس من المعروف بعد ما إذا كانت هذه تلوثات عرضية لأحبار الوشم، أو أخطاء في وضع العلامات، أو إضافات متعمدة ولكن لم يتم الكشف عنها، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التحقيق.يقول جون سويرك، كبير المؤلفين والكيميائي في جامعة بينغهامتون: "نأمل أن يغتنم المصنعون هذه الفرصة لإعادة تقييم عملياتهم، وأن يغتنم الفنانون والعملاء هذه الفرصة للضغط من أجل وضع العلامات والتصنيع بشكل أفضل".يكتب الباحثون في ورقتهم: "على الرغم من أننا نأخذ في الاعتبار ستة أحبار فقط لكل مصنع، إلا أن هناك سببًا معقولًا للقلق من أن مشكلات وضع الملصقات من المحتمل أن تمتد إلى أحبار أخرى لم يتم أخذها في الاعتبار في هذه الدراسة".وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية فأنه مع نهاية عام 2022، تحركت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا لتنظيم أحبار الوشم كجزء من توسيع سلطتها على تنظيم مستحضرات التجميل.

https://sputnikarabic.ae/20240226/علماء-يكتشفون-شيئا-غريبا-داخل-المشيمة-البشرية-1086424487.html

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