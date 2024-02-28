https://sputnikarabic.ae/20240228/دراسة-تكشف-عن-مادة-مخيفة-في-أحبار-الوشم-1086487507.html
دراسة تكشف عن مادة مخيفة في أحبار الوشم
دراسة تكشف عن مادة مخيفة في أحبار الوشم
سبوتنيك عربي
الوشم هو فن يمارسه البشر منذ آلاف السنين. العديد من الأحبار المستخدمة اليوم لتزيين بشرة الناس هي عبارة عن خليط متنوع أكثر من كونها مزيجًا دقيقًا. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T13:59+0000
2024-02-28T13:59+0000
2024-02-28T13:59+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104169/73/1041697379_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f6c4b51c740a8435e45e49ba7ca6af79.jpg
وقام كيلي موزمان، الباحث في الكيمياء في جامعة بينغامتون في نيويورك، وزملاؤه بتحليل أكثر من 50 حبرًا للوشم من تسع علامات تجارية مختلفة مستخدمة في الولايات المتحدة بعد أن لاحظوا أن بعض الأحبار التي استخدموها في الدراسات السابقة تحتوي على مواد غير مدرجة على الملصق.من خلال اختبار الأحبار التي تصنعها الشركات العالمية والمنتجون الصغار، وجد الباحثون في تحليلهم الجديد أن 45 حبرًا من أصل 54 حبرًا قاموا بتحليلها كيميائيًا تحتوي على مواد غير موجودة على الملصق، مثل الأصباغ أو المواد المضافة غير المدرجة، أدرجت بعض ملصقات الحبر أيضًا مواد مضافة لم تكن موجودة، 36 مادة جلسرين مدرجة ولكن تم اكتشافها فقط في 29 نوعًا من الأحبار.وليس من المعروف بعد ما إذا كانت هذه تلوثات عرضية لأحبار الوشم، أو أخطاء في وضع العلامات، أو إضافات متعمدة ولكن لم يتم الكشف عنها، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التحقيق.يقول جون سويرك، كبير المؤلفين والكيميائي في جامعة بينغهامتون: "نأمل أن يغتنم المصنعون هذه الفرصة لإعادة تقييم عملياتهم، وأن يغتنم الفنانون والعملاء هذه الفرصة للضغط من أجل وضع العلامات والتصنيع بشكل أفضل".يكتب الباحثون في ورقتهم: "على الرغم من أننا نأخذ في الاعتبار ستة أحبار فقط لكل مصنع، إلا أن هناك سببًا معقولًا للقلق من أن مشكلات وضع الملصقات من المحتمل أن تمتد إلى أحبار أخرى لم يتم أخذها في الاعتبار في هذه الدراسة".وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية فأنه مع نهاية عام 2022، تحركت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا لتنظيم أحبار الوشم كجزء من توسيع سلطتها على تنظيم مستحضرات التجميل.
https://sputnikarabic.ae/20240226/علماء-يكتشفون-شيئا-غريبا-داخل-المشيمة-البشرية-1086424487.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104169/73/1041697379_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_6e2bc61b132cf9793676b5f3a2d02a8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
دراسة تكشف عن مادة مخيفة في أحبار الوشم
الوشم هو فن يمارسه البشر منذ آلاف السنين. العديد من الأحبار المستخدمة اليوم لتزيين بشرة الناس هي عبارة عن خليط متنوع أكثر من كونها مزيجًا دقيقًا.
وقام كيلي موزمان، الباحث في الكيمياء في جامعة بينغامتون في نيويورك، وزملاؤه بتحليل أكثر من 50 حبرًا للوشم من تسع علامات تجارية مختلفة مستخدمة في الولايات المتحدة بعد أن لاحظوا أن بعض الأحبار التي استخدموها في الدراسات السابقة تحتوي على مواد غير مدرجة على الملصق.
من خلال اختبار الأحبار التي تصنعها الشركات العالمية والمنتجون الصغار، وجد الباحثون في تحليلهم الجديد أن 45 حبرًا من أصل 54 حبرًا قاموا بتحليلها كيميائيًا تحتوي على مواد غير موجودة على الملصق، مثل الأصباغ أو المواد المضافة غير المدرجة، أدرجت بعض ملصقات الحبر أيضًا مواد مضافة لم تكن موجودة، 36 مادة جلسرين مدرجة ولكن تم اكتشافها فقط في 29 نوعًا من الأحبار.
وقامت ملصقات علامة تجارية واحدة فقط بإدراج المكونات التي يحتوي عليها الحبر بدقة. يحتوي خمسة عشر حبرًا على البروبيلين غليكول، وهو المادة المسببة للحساسية لعام 2018 من الجمعية الأمريكية لالتهاب الجلد التماسي، بينما تحتوي العينات الأخرى التي تم اختبارها على مواد قد تكون ضارة أو غريبة، مثل المضادات الحيوية.
وليس من المعروف بعد ما إذا كانت هذه تلوثات عرضية لأحبار الوشم، أو أخطاء في وضع العلامات، أو إضافات متعمدة ولكن لم يتم الكشف عنها، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التحقيق.
وكشفت دراسة أجريت عام 2021، عن أحبار الوشم المستخدمة في الاتحاد الأوروبي أيضًا عن مشكلات رئيسية تتعلق بوضع العلامات الخاطئة والإضافات غير المدرجة في نسبة مماثلة من المنتجات (نحو 90 في المئة) مع اكتشاف الشوائب المعدنية أيضًا بتركيزات تتجاوز الحدود المنظمة.
يقول جون سويرك، كبير المؤلفين والكيميائي في جامعة بينغهامتون: "نأمل أن يغتنم المصنعون هذه الفرصة لإعادة تقييم عملياتهم، وأن يغتنم الفنانون والعملاء هذه الفرصة للضغط من أجل وضع العلامات والتصنيع بشكل أفضل".
يمكن أن تسبب أحبار الوشم، وخاصة الألوان الحمراء، ردود فعل تحسسية مثل التورم والحكة والبثور بعد أشهر أو حتى سنوات من حقنها لأول مرة. ولكن إذا لم تكن المكونات مدرجة على ملصقات المنتج، فسيكون من الصعب معرفة سبب التفاعل ومنع حدوثه مرة أخرى.
يكتب الباحثون في ورقتهم: "على الرغم من أننا نأخذ في الاعتبار ستة أحبار فقط لكل مصنع، إلا أن هناك سببًا معقولًا للقلق من أن مشكلات وضع الملصقات من المحتمل أن تمتد إلى أحبار أخرى لم يتم أخذها في الاعتبار في هذه الدراسة".
وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية فأنه مع نهاية عام 2022، تحركت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أيضًا لتنظيم أحبار الوشم كجزء من توسيع سلطتها على تنظيم مستحضرات التجميل.