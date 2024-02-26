https://sputnikarabic.ae/20240226/علماء-يكتشفون-شيئا-غريبا-داخل-المشيمة-البشرية-1086424487.html
علماء يكتشفون شيئا غريبا داخل المشيمة البشرية
علماء يكتشفون شيئا غريبا داخل المشيمة البشرية
سبوتنيك عربي
أعلن الباحثون، في بداية عام 2023، أي بعد ثلاث سنوات منذ أن اكتشف العلماء لأول مرة جسيمات بلاستيكية دقيقة تسبح في أربع مشيمات بشرية مختلفة، أنهم عثروا على... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T14:16+0000
2024-02-26T14:16+0000
2024-02-26T14:17+0000
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وبحلول نهاية عام 2023، قامت دراسة محلية في هاواي بتحليل 30 مشيمة، تم التبرع بها بين عامي 2006 و2021، لتجد أن التلوث البلاستيكي قد زاد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.ولا أحد يعرف حتى الآن ما الذي يفعله هذا التلوث البلاستيكي، إن وجد، على صحة الجنين أو الأم، في حين تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة في كل عضو رئيسي في جسم الإنسان، بما في ذلك الدماغ، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه الملوثات زائرة مؤقتة أو تهديدات دائمة ومتراكمة للصحة.كشفت هذه التقنية أن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الموجودة في المشيمة هي من مادة البولي إيثيلين (وهو البلاستيك المستخدم في الأكياس والعبوات ذات الاستخدام الواحد)، كما تم إيجاد البوليفينيل، والنايلون، والبولي بروبيلين، والتي من المحتمل أن يكون عمرها عدة عقود، بعد أن تعرضت للأكسدة لسنوات في البيئة قبل استنشاقها أو ابتلاعها من قبل البشر.حتى الآن، الدراسات السريرية حول آثار التلوث البلاستيكي قليلة ومتباعدة، وتشير الأبحاث المبكرة إلى أنه كلما كانت الملوثات البلاستيكية أصغر، كلما كان من السهل عليها غزو الخلايا. ومع ذلك، في هذا الحجم الضئيل، من الصعب تحديد آثارها السامة المحتملة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ولا تُعرف حتى الآن، أسباب وجود مجموعة واسعة من تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الأعضاء البشرية، بما في ذلك المشيمة، وقد يكون ذلك بسبب خطأ تحليلي، أو كما يقول الباحثون، قد يكون بسبب "مجموعة من العوامل البيئية والغذائية والوراثية وعمر الأم ونمط الحياة".
https://sputnikarabic.ae/20240225/طبيبة-روسية-تفند-اعتقادات-خاطئة-حول-علاقة-الخبز-بالوزن-الزائد-1086390499.html
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علوم, الصحة
علماء يكتشفون شيئا غريبا داخل المشيمة البشرية
14:16 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 14:17 GMT 26.02.2024)
أعلن الباحثون، في بداية عام 2023، أي بعد ثلاث سنوات منذ أن اكتشف العلماء لأول مرة جسيمات بلاستيكية دقيقة تسبح في أربع مشيمات بشرية مختلفة، أنهم عثروا على جزيئات مجهرية من النفايات البلاستيكية في ما لا يقل عن 17 مشيمة مختلفة.
وبحلول نهاية عام 2023، قامت دراسة محلية في هاواي بتحليل 30 مشيمة، تم التبرع بها بين عامي 2006 و2021، لتجد أن التلوث البلاستيكي قد زاد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.
ولا أحد يعرف حتى الآن ما الذي يفعله هذا التلوث البلاستيكي، إن وجد، على صحة الجنين أو الأم، في حين تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة في كل عضو رئيسي في جسم الإنسان، بما في ذلك الدماغ، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه الملوثات زائرة مؤقتة أو تهديدات دائمة ومتراكمة للصحة.
مع استمرار تفاقم التلوث البلاستيكي البيئي، فإن تلوث المشيمة في ازدياد، حيث يتنفس البشر ويدخلون لأجسادهم كمية من البلاستيك أكثر من أي وقت مضى.
كشفت هذه التقنية أن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الموجودة في المشيمة هي من مادة البولي إيثيلين (وهو البلاستيك المستخدم في الأكياس والعبوات ذات الاستخدام الواحد)، كما تم إيجاد البوليفينيل، والنايلون، والبولي بروبيلين، والتي من المحتمل أن يكون عمرها عدة عقود، بعد أن تعرضت للأكسدة لسنوات في البيئة قبل استنشاقها أو ابتلاعها من قبل البشر.
حتى الآن، الدراسات السريرية حول آثار التلوث البلاستيكي قليلة ومتباعدة، وتشير الأبحاث المبكرة إلى أنه كلما كانت الملوثات البلاستيكية أصغر، كلما كان من السهل عليها غزو الخلايا. ومع ذلك، في هذا الحجم الضئيل، من الصعب تحديد آثارها السامة المحتملة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ولا تُعرف حتى الآن، أسباب وجود مجموعة واسعة من تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الأعضاء البشرية، بما في ذلك المشيمة، وقد يكون ذلك بسبب خطأ تحليلي، أو كما يقول الباحثون، قد يكون بسبب "مجموعة من العوامل البيئية والغذائية والوراثية وعمر الأم ونمط الحياة".