عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240226/علماء-يكتشفون-شيئا-غريبا-داخل-المشيمة-البشرية-1086424487.html
علماء يكتشفون شيئا غريبا داخل المشيمة البشرية
علماء يكتشفون شيئا غريبا داخل المشيمة البشرية
سبوتنيك عربي
أعلن الباحثون، في بداية عام 2023، أي بعد ثلاث سنوات منذ أن اكتشف العلماء لأول مرة جسيمات بلاستيكية دقيقة تسبح في أربع مشيمات بشرية مختلفة، أنهم عثروا على... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T14:16+0000
2024-02-26T14:17+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080317816_0:72:1025:648_1920x0_80_0_0_1d9b6e99e84d9c7388ce81c1dcbe3780.png
وبحلول نهاية عام 2023، قامت دراسة محلية في هاواي بتحليل 30 مشيمة، تم التبرع بها بين عامي 2006 و2021، لتجد أن التلوث البلاستيكي قد زاد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.ولا أحد يعرف حتى الآن ما الذي يفعله هذا التلوث البلاستيكي، إن وجد، على صحة الجنين أو الأم، في حين تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة في كل عضو رئيسي في جسم الإنسان، بما في ذلك الدماغ، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه الملوثات زائرة مؤقتة أو تهديدات دائمة ومتراكمة للصحة.كشفت هذه التقنية أن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الموجودة في المشيمة هي من مادة البولي إيثيلين (وهو البلاستيك المستخدم في الأكياس والعبوات ذات الاستخدام الواحد)، كما تم إيجاد البوليفينيل، والنايلون، والبولي بروبيلين، والتي من المحتمل أن يكون عمرها عدة عقود، بعد أن تعرضت للأكسدة لسنوات في البيئة قبل استنشاقها أو ابتلاعها من قبل البشر.حتى الآن، الدراسات السريرية حول آثار التلوث البلاستيكي قليلة ومتباعدة، وتشير الأبحاث المبكرة إلى أنه كلما كانت الملوثات البلاستيكية أصغر، كلما كان من السهل عليها غزو الخلايا. ومع ذلك، في هذا الحجم الضئيل، من الصعب تحديد آثارها السامة المحتملة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ولا تُعرف حتى الآن، أسباب وجود مجموعة واسعة من تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الأعضاء البشرية، بما في ذلك المشيمة، وقد يكون ذلك بسبب خطأ تحليلي، أو كما يقول الباحثون، قد يكون بسبب "مجموعة من العوامل البيئية والغذائية والوراثية وعمر الأم ونمط الحياة".
https://sputnikarabic.ae/20240225/طبيبة-روسية-تفند-اعتقادات-خاطئة-حول-علاقة-الخبز-بالوزن-الزائد-1086390499.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080317816_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_28260c9cb718f141fc02d80637b39bd0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء يكتشفون شيئا غريبا داخل المشيمة البشرية

14:16 GMT 26.02.2024 (تم التحديث: 14:17 GMT 26.02.2024)
© Photo / wikipediaجنين داخل مشيمة في رحم الأم
جنين داخل مشيمة في رحم الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
أعلن الباحثون، في بداية عام 2023، أي بعد ثلاث سنوات منذ أن اكتشف العلماء لأول مرة جسيمات بلاستيكية دقيقة تسبح في أربع مشيمات بشرية مختلفة، أنهم عثروا على جزيئات مجهرية من النفايات البلاستيكية في ما لا يقل عن 17 مشيمة مختلفة.
وبحلول نهاية عام 2023، قامت دراسة محلية في هاواي بتحليل 30 مشيمة، تم التبرع بها بين عامي 2006 و2021، لتجد أن التلوث البلاستيكي قد زاد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.
ولا أحد يعرف حتى الآن ما الذي يفعله هذا التلوث البلاستيكي، إن وجد، على صحة الجنين أو الأم، في حين تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة في كل عضو رئيسي في جسم الإنسان، بما في ذلك الدماغ، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه الملوثات زائرة مؤقتة أو تهديدات دائمة ومتراكمة للصحة.
مع استمرار تفاقم التلوث البلاستيكي البيئي، فإن تلوث المشيمة في ازدياد، حيث يتنفس البشر ويدخلون لأجسادهم كمية من البلاستيك أكثر من أي وقت مضى.
كشفت هذه التقنية أن أكثر من نصف المواد البلاستيكية الموجودة في المشيمة هي من مادة البولي إيثيلين (وهو البلاستيك المستخدم في الأكياس والعبوات ذات الاستخدام الواحد)، كما تم إيجاد البوليفينيل، والنايلون، والبولي بروبيلين، والتي من المحتمل أن يكون عمرها عدة عقود، بعد أن تعرضت للأكسدة لسنوات في البيئة قبل استنشاقها أو ابتلاعها من قبل البشر.
الخبز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
مجتمع
طبيبة روسية تفند اعتقادات خاطئة حول علاقة الخبز بالوزن الزائد
أمس, 12:34 GMT
حتى الآن، الدراسات السريرية حول آثار التلوث البلاستيكي قليلة ومتباعدة، وتشير الأبحاث المبكرة إلى أنه كلما كانت الملوثات البلاستيكية أصغر، كلما كان من السهل عليها غزو الخلايا. ومع ذلك، في هذا الحجم الضئيل، من الصعب تحديد آثارها السامة المحتملة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ولا تُعرف حتى الآن، أسباب وجود مجموعة واسعة من تركيزات المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الأعضاء البشرية، بما في ذلك المشيمة، وقد يكون ذلك بسبب خطأ تحليلي، أو كما يقول الباحثون، قد يكون بسبب "مجموعة من العوامل البيئية والغذائية والوراثية وعمر الأم ونمط الحياة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوع14:00 GMTВоеннослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала