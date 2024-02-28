https://sputnikarabic.ae/20240228/طبيب-البيت-الأبيض-يؤكد-أن-بايدن-في-وضع-صحي-لائق-لممارسة-مهامه-الرئاسية-1086503429.html
طبيب البيت الأبيض يؤكد أن بايدن في وضع صحي لائق لممارسة مهامه الرئاسية
طبيب البيت الأبيض يؤكد أن بايدن في وضع صحي لائق لممارسة مهامه الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال في وضع صحي يسمح له بممارسة مهامه الرئاسية وينفذ مسؤولياته بالكامل دون أي... 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T23:07+0000
2024-02-28T23:07+0000
2024-02-28T23:07+0000
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوكونور في تقرير نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي لهذا العام عن أي مخاوف جديدة. ويظل (بايدن) لائقًا لمهامه الرئاسية وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات".وتابع أوكونر: "شملت هذه الفحوصات تخصصات قياس البصر وطب الأسنان وجراحة العظام (القدم والكاحل)، وجراحة العظام (العمود الفقري)، والعلاج الطبيعي، وطب الأعصاب، وطب النوم، وأمراض القلب، والأشعة والأمراض الجلدية. وقد قام كل واحد من هؤلاء المتخصصين بمراجعة التقرير بشكل مستقل، وفحصوا الرئيس، ولقد أيدوا النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، خضع بايدن لفحص صحي سنوي، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن البيت الأبيض سينشر مذكرة من طبيب بايدن بمجرد اكتمال الوثيقة.وكان المستشار الأمريكي الخاص روبرت هور، قد أصدر تقريرًا عن تحقيقه في سوء تعامل بايدن مع وثائق سرية، أشار فيه إلى عدة حالات نسي فيها بايدن تواريخ رئيسية في حياته ومسيرته المهنية.وعقب صدور التقرير، ألقى بايدن كلمة قال فيها إن ذاكرته "جيدة"، لكنه خلط فيما بعد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين كونه رئيسا للمكسيك.
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البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الانتخابات الأمريكية
البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, الانتخابات الأمريكية
طبيب البيت الأبيض يؤكد أن بايدن في وضع صحي لائق لممارسة مهامه الرئاسية
أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال في وضع صحي يسمح له بممارسة مهامه الرئاسية وينفذ مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو تسهيلات.
القاهرة - سبوتنيك. وقال أوكونور في تقرير نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي لهذا العام عن أي مخاوف جديدة. ويظل (بايدن) لائقًا لمهامه الرئاسية وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات".
وأضاف: "كما جرت العادة في السنوات السابقة، أجريتُ مراجعة شاملة للتاريخ الطبي للرئيس بايدن وأجريت فحصًا جسديًا مفصلاً. وقد تضمن هذا الفحص الطبي مرة أخرى استشارة متخصصة مع العديد من مستشارينا الرئاسيين المتخصصين من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني".
وتابع أوكونر: "شملت هذه الفحوصات تخصصات قياس البصر وطب الأسنان وجراحة العظام (القدم والكاحل)، وجراحة العظام (العمود الفقري)، والعلاج الطبيعي، وطب الأعصاب، وطب النوم، وأمراض القلب، والأشعة والأمراض الجلدية. وقد قام كل واحد من هؤلاء المتخصصين بمراجعة التقرير بشكل مستقل، وفحصوا الرئيس، ولقد أيدوا النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها
".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، خضع بايدن لفحص صحي سنوي، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن البيت الأبيض سينشر مذكرة من طبيب بايدن بمجرد اكتمال الوثيقة.
وكان المستشار الأمريكي الخاص روبرت هور، قد أصدر تقريرًا عن تحقيقه في سوء تعامل بايدن مع وثائق سرية، أشار فيه إلى عدة حالات نسي فيها بايدن تواريخ رئيسية في حياته ومسيرته المهنية.
وعقب صدور التقرير، ألقى بايدن كلمة قال فيها إن ذاكرته "جيدة"، لكنه خلط فيما بعد بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين كونه رئيسا للمكسيك.