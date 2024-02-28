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https://sputnikarabic.ae/20240228/عضو-بغرفة-السياحة-المصرية-يتحدث-عن-طبيعة-الاستثمارات-في-رأس-الحكمة-1086475371.html
عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"
عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"
سبوتنيك عربي
قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية إن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" مع الإمارات سيشمل أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ولوجستية. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:22+0000
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وتابع: "الاستثمارات لن تكون قاصرة على سياحة المنتجعات والشواطئ، لكنه أكد على ضرورة الاستفادة من شواطئ مصر على البحر المتوسط لتفعيل الجذب السياحي طوال العام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأربعاء.ولفت صادق إلى أن سواحل مصر تصل لنحو 3 آلاف كيلومترا منها نحو 780 كيلومترا على البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها مناطق ذات طقس متنوع ما يعني إمكانية أن تكون مناطق جذب سياحي طوال العام. وتابع: "ندعوا المستثمرين لاتخاذ خطوات مشابهة للخطوة الإماراتية بالاستثمار المباشر، الذي يمثل محل ترحيب في مصر"، مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لتطوير سياحة مستدامة يمكنها استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 تشمل البحر المتوسط صيفا والبحر الأحمر شتاء.ولفت مجدي صادق إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يقام بعمق 7 كيلومترات ما يسمح بإنشاء أنشطة التسوق والرحلات البرية والبحرية، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التي تستهدف السياح سواء كانت تقليدية أو حديثة. يذكر أن مصر وقعت اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتنمية مدينة "رأس الحكمة" بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليار دولار، فيما وصفته الحكومة المصرية بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240223/رئيس-الوزراء-المصري-صفقة-رأس-الحكمة-الاستثمارية-تعتبر-الأضخم--1086350070.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"

09:22 GMT 28.02.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية إن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" مع الإمارات سيشمل أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ولوجستية.
وتابع: "الاستثمارات لن تكون قاصرة على سياحة المنتجعات والشواطئ، لكنه أكد على ضرورة الاستفادة من شواطئ مصر على البحر المتوسط لتفعيل الجذب السياحي طوال العام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأربعاء.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
رئيس الوزراء المصري: صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية تعتبر الأضخم
23 فبراير, 16:24 GMT
ولفت صادق إلى أن سواحل مصر تصل لنحو 3 آلاف كيلومترا منها نحو 780 كيلومترا على البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها مناطق ذات طقس متنوع ما يعني إمكانية أن تكون مناطق جذب سياحي طوال العام.
وتابع: "ندعوا المستثمرين لاتخاذ خطوات مشابهة للخطوة الإماراتية بالاستثمار المباشر، الذي يمثل محل ترحيب في مصر"، مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لتطوير سياحة مستدامة يمكنها استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 تشمل البحر المتوسط صيفا والبحر الأحمر شتاء.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات... هل تضع الاقتصاد المصري على طريق التعافي وتحل أزمة الدولار؟
25 فبراير, 18:35 GMT
ولفت مجدي صادق إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يقام بعمق 7 كيلومترات ما يسمح بإنشاء أنشطة التسوق والرحلات البرية والبحرية، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التي تستهدف السياح سواء كانت تقليدية أو حديثة.
يذكر أن مصر وقعت اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتنمية مدينة "رأس الحكمة" بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليار دولار، فيما وصفته الحكومة المصرية بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.
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