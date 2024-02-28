https://sputnikarabic.ae/20240228/عضو-بغرفة-السياحة-المصرية-يتحدث-عن-طبيعة-الاستثمارات-في-رأس-الحكمة-1086475371.html
عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"
عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"
سبوتنيك عربي
قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية إن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" مع الإمارات سيشمل أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ولوجستية. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T09:22+0000
2024-02-28T09:22+0000
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وتابع: "الاستثمارات لن تكون قاصرة على سياحة المنتجعات والشواطئ، لكنه أكد على ضرورة الاستفادة من شواطئ مصر على البحر المتوسط لتفعيل الجذب السياحي طوال العام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأربعاء.ولفت صادق إلى أن سواحل مصر تصل لنحو 3 آلاف كيلومترا منها نحو 780 كيلومترا على البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها مناطق ذات طقس متنوع ما يعني إمكانية أن تكون مناطق جذب سياحي طوال العام. وتابع: "ندعوا المستثمرين لاتخاذ خطوات مشابهة للخطوة الإماراتية بالاستثمار المباشر، الذي يمثل محل ترحيب في مصر"، مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لتطوير سياحة مستدامة يمكنها استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 تشمل البحر المتوسط صيفا والبحر الأحمر شتاء.ولفت مجدي صادق إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يقام بعمق 7 كيلومترات ما يسمح بإنشاء أنشطة التسوق والرحلات البرية والبحرية، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التي تستهدف السياح سواء كانت تقليدية أو حديثة. يذكر أن مصر وقعت اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتنمية مدينة "رأس الحكمة" بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليار دولار، فيما وصفته الحكومة المصرية بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240223/رئيس-الوزراء-المصري-صفقة-رأس-الحكمة-الاستثمارية-تعتبر-الأضخم--1086350070.html
https://sputnikarabic.ae/20240225/صفقة-رأس-الحكمة-مع-الإماراتهل-تضع-الاقتصاد-المصري-على-طريق-التعافي-وتحل-أزمة-الدولار-1086398881.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"
قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية إن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" مع الإمارات سيشمل أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ولوجستية.
وتابع: "الاستثمارات لن تكون قاصرة على سياحة المنتجعات والشواطئ، لكنه أكد على ضرورة الاستفادة من شواطئ مصر على البحر المتوسط لتفعيل الجذب السياحي طوال العام"، حسبما ذكرت
وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأربعاء.
ولفت صادق إلى أن سواحل مصر
تصل لنحو 3 آلاف كيلومترا منها نحو 780 كيلومترا على البحر المتوسط، مشيرا إلى أنها مناطق ذات طقس متنوع ما يعني إمكانية أن تكون مناطق جذب سياحي طوال العام.
وتابع: "ندعوا المستثمرين لاتخاذ خطوات مشابهة للخطوة الإماراتية بالاستثمار المباشر، الذي يمثل محل ترحيب في مصر"، مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لتطوير سياحة مستدامة يمكنها استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 تشمل البحر المتوسط صيفا والبحر الأحمر شتاء.
ولفت مجدي صادق إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يقام بعمق 7 كيلومترات ما يسمح بإنشاء أنشطة التسوق والرحلات البرية والبحرية، إضافة إلى الأنشطة الصناعية التي تستهدف السياح سواء كانت تقليدية أو حديثة.
يذكر أن مصر وقعت اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتنمية مدينة "رأس الحكمة
" بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليار دولار، فيما وصفته الحكومة المصرية بأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.