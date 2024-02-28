فريق روسيا يفوز بـ"ألعاب القوى" لذوي الأطراف الصناعية ضمن بطولة "ألعاب المستقبل 2024"
17:38 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 17:46 GMT 28.02.2024)
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
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فاز الفريق الروسي، في 23 فبراير/ شباط، في منافسات "ألعاب القوى" لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون الأطراف الصناعية والأجهزة الأخرى المساعدة، ضمن البطولة الدولية متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل 2024".
وشاركت في المنافسات 10 فرق وطنية من دول مختلفة، روسيا والهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا.
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
فريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
وضم كل فريق في منافسات ألعاب القوى، 4 رياضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم رياضي مزود بساعد اصطناعي، ورياضي مزود بطرف اصطناعي للورك، والرياضي الثالث مزود بعجلة قيادة كرسي متحرك كهربائي، والرابع مزود بكرسي متحرك كهربائي مع سماعة رأس عصبية.
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
فريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
وتألفت المسابقة من مرحلتين، المجموعة والتصفيات.
وخلال كل مرحلة، كان مطلوبًا من الفرق إكمال 6 مهام لإظهار قدرات الأجهزة المساعدة المبتكرة.
وتتألف كل مهمة من رياضيين يتغلبون على العوائق، المنحدرات، والمفاتيح، والصناديق، والأبواب، والمعابر، وتشغيل الإشارات الضوئية باستخدام سماعة الرأس العصبية لقائد الفريق.
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
فريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
وبناء على نتائج نهائيات المجموعة، تأهلت 4 فرق إلى التصفيات التي أقيمت وفق النظام الأولمبي.
وأقيمت الجولة التأهيلية في 22 فبراير، وفي 23 فبراير جرت المباراة النهائية والمنافسة على المركز الثالث، وتنافس الرياضيون على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
فريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
ووصلت فرق من روسيا والمملكة العربية السعودية ومصر وفيتنام إلى نصف النهائي.
وفاز الفريق الروسي بالمرتبة الأولى وحصل على مبلغ 35 ألف دولار، ويليه الفريق السعودي بالمرتبة الثانية وحصل على 20 ألف دولار، والفريق المصري بالمرتبة الثالثة وحصل على 14 ألف دولار، والفريق الفيتنامي بالمرتبة الرابعة وحصل على 9 آلاف دولار.
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
فريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
ويتنافس خلال البطولة أكثر من 2000 مشارك من 260 فريقًا من مختلف البلدان في 21 تخصصًا مبتكرًا، بما في ذلك كرة القدم الفيجيتال، وسباقات الطائرات دون طيار، ومعركة الروبوتات، والقتال التكتيكي الفيجيتال وغيرها.
© Photo / Cybathleticsفريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
فريق روسيا يفوز ضمن بطولة "ألعاب المستقبل"
© Photo / Cybathletics
واتحاد "ألعاب القوى" هو اتحاد لمطوري وموردي معدات إعادة التأهيل التقنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوحد المشاركين في السوق الروسية للتقنيات والأجهزة المساعدة، والهدف من "ألعاب القوى" هو تقديم الدعم الشامل لتطوير صناعة إعادة التأهيل في روسيا.
وانطلقت، يوم الأربعاء، في عاصمة تتارستان بطولة "ألعاب المستقبل" الدولية متعددة الرياضات. وسيكون ضمن حضور حفل الافتتاح أيضًا من بين الزعماء الأجانب رؤساء بيلاروس وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان.
وستقام "ألعاب المستقبل" في مدينتي قازان وسوتشي في الفترة من 21 شباط/ فبراير إلى 3 آذار/ مارس المقبل. و هي أول مسابقة دولية متعددة الرياضات في التخصصات الهجينة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه البطولة أكثر من 260 فريقًا دوليًا وأكثر من ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم.