https://sputnikarabic.ae/20240228/ما-الذي-نعرفه-عن-جمهورية-بريدنيستروفيه-المعلنة-من-جانب-واحد-في-مولدوفا-1086486950.html

ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟

ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟

سبوتنيك عربي

ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟

2024-02-28T14:16+0000

2024-02-28T14:16+0000

2024-02-28T14:24+0000

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وجاء في نص القرار: "تم قبول الاستئناف الموجه إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا لطلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في سياق الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية أكثر من 220 ألف مواطن روسي، والتجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام الروسي على نهر دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".وأشارت الوثيقة إلى أن بريدنيستروفيه تواجه تحديات وتهديدات غير مسبوقة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وعسكرية سياسية.للمزيد من التفاصيل، اقرأ - بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟ حقائق وأرقام:التاريخ:

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بريدنيستروفيه تطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي المولدوفي، مولدوفا