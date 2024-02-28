ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟
14:16 GMT 28.02.2024 (تم التحديث: 14:24 GMT 28.02.2024)
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بريدنيستروفيه تناشد روسيا في تقديم المساعدة لها فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا، وفقًا لقرار اعتمده مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على جميع المستويات في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية غير المعترف بها.
وجاء في نص القرار: "تم قبول الاستئناف الموجه إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا لطلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في سياق الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية أكثر من 220 ألف مواطن روسي، والتجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام الروسي على نهر دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".
وأشارت الوثيقة إلى أن بريدنيستروفيه تواجه تحديات وتهديدات غير مسبوقة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وعسكرية سياسية.
للمزيد من التفاصيل، اقرأ - بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا
ما الذي نعرفه عن جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد في مولدوفا؟
حقائق وأرقام:
تحتل بريدنيستروفيه، وعاصمتها تيراسبول، شريطًا ضيقًا من الأرض يقع بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية.
تبلغ المساحة الإجمالية لبريدنيستروفيه 4,163 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانها نحو 465,000 نسمة.
الجمهورية الانفصالية ذات أغلبية سكانية ناطقة بالروسية. اللغات الأخرى المستخدمة في المنطقة هي الرومانية والأوكرانية.
لها دستورها وبرلمانها وعلمها ونشيدها الوطني وعملتها الروبل البريدنيستروفي (روبلا).
التاريخ:
كانت منطقة بريدنيستروفيه الناطقة بالروسية في الغالب، والتي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها العرقيين، تسعى إلى الانفصال عن مولدوفا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
قانون عام 1989 الذي جعل من المولدوفية لغة رسمية زاد من حدة التوتر.
انفصلت المنطقة عن جمهورية مولدوفا السوفيتية عام 1990.
أدى الانفصال إلى صراع مسلح، حيث استولت القوات شبه العسكرية في الإقليم على المؤسسات العامة المولدوفية في المنطقة في عام 1991.
بعد فشل مولدوفا في حل النزاع بالقوة، تم التوقيع على وقف إطلاق النار في يوليو/ تموز 1992، وتم إنشاء منطقة أمنية منزوعة السلاح.
ونفذت التسوية القوات الروسية المتمركزة في المنطقة.
في عام 1992، أصبحت بريدنيستروفيه منطقة بحكم الأمر الواقع خارجة عن سيطرة العاصمة المولدوفية كيشينيوف.
ظل الصراع دون حل. ويتم الحفاظ على السلام في المنطقة من خلال قوة حفظ السلام المشتركة التي تضم جنودًا من روسيا وبريدنيستروفيه ومولدوفا.