https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-تعتمد-قرارا-لطلب-مساعدة-روسيا-من-الحصار-الاقتصادي-الذي-تفرضه-مولدوفا---1086483494.html

بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا

بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا

سبوتنيك عربي

بريدنيستروفيه تناشد روسيا في تقديم المساعدة فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا، وفقًا لقرار اعتمده مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على جميع المستويات... 28.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-28T12:45+0000

2024-02-28T12:45+0000

2024-02-28T13:00+0000

روسيا

العالم

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وجاء في نص القرار: "تم قبول الاستئناف الموجه إلى مجلس الفيدرالية ومجلس الدوما في روسيا لطلب تنفيذ تدابير لحماية بريدنيستروفيه في سياق الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية أكثر من 220 ألف مواطن روسي والتجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام الروسي على نهر دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".ويؤكد نواب بريدنيستروفيه أن مولدوفا "كثفت استخدام الحصار والتدابير التقييدية التي تهدف إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية، وتدمير أسس الاستقلال والدولة، وفرض قيم غريبة تتعارض مع الحقيقة التاريخية وأسس هوية شعب بريدنيستروفيه الواحد المتعدد الجنسيات".وكما جاء في القرار، ستواصل بريدنيستروفيه في النضال من أجل هويتها وحقوق ومصالح شعب بريدنيستروفيه ولن تتخلى عن حمايتهم، على الرغم من أي شكل من أشكال الابتزاز والضغوط الخارجية.وينعقد المؤتمر السابع للنواب على جميع المستويات في تيراسبول في 28 فبراير/شباط. كان الموضوع الرئيسي للمناقشة هو الضغط الاقتصادي من كيشينيوف، ونتيجة لذلك فقد اقتصاد الجمهورية غير المعترف بها بالفعل نحو 10 ملايين روبل في شكل مساهمات ضريبية.في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، انخفض حجم الواردات بنسبة 19%، وانخفضت المدفوعات الجمركية لميزانية بريدنيستروفيه بنسبة 18%.الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.إن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-بصدد-تقديم-طلب-إلى-روسيا-لسماعدتها-من-الحصار-الذي-فرضته-مولدوفا-1086479464.html

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