https://sputnikarabic.ae/20240228/مجموعة-عساكر-تتجه-إلى-القصر-الرئاسي-في-العاصمة-التشادية-وتحاول-السيطرة-عليه-1086496404.html
مجموعة عساكر تتجه إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية وتحاول السيطرة عليه
مجموعة عساكر تتجه إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية وتحاول السيطرة عليه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بأن مجموعة من العسكريين التشاديين توجهت إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا، وتحاول السيطرة على القصر الرئاسي. 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T18:08+0000
2024-02-28T18:08+0000
2024-02-28T18:08+0000
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وأبلغت الحكومة التشادية، صباح اليوم الأربعاء، عن هجوم على مديرية الأمن الوطني التشادي أسفر عن مقتل عدة أشخاص.وفي وقت سابق، أفادت أنباء عن تحرك الدبابات والعربات المدرعة في نجامينا التي تم إغلاق وسطها، وبحسب المنشور في موقع "تشاد وان"، فإن القوات الحكومية اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي "بلا حدود" المعارض، بقيادة يايا ديلو، ابن عم الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي.ويتفاقم الوضع في تشاد على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم الإعلان، يوم الثلاثاء، أن جولتهم الأولى ستقام في السادس من مايو/ أيار، ويحكم تشاد حاليا مجلس عسكري بقيادة الرئيس الانتقالي، محمد إدريس ديبي، وهو ابن عم زعيم المعارضة ديلو.
https://sputnikarabic.ae/20240225/خبراء-يكشفون-تفاصيل-الصراع-بين-التنظيمات-الإرهابية-في-أفريقيا-1086398126.html
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أخبار تشاد, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
أخبار تشاد, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا
مجموعة عساكر تتجه إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية وتحاول السيطرة عليه
أفادت وسائل إعلام بأن مجموعة من العسكريين التشاديين توجهت إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا، وتحاول السيطرة على القصر الرئاسي.
وأبلغت الحكومة التشادية، صباح اليوم الأربعاء، عن هجوم على مديرية الأمن الوطني التشادي أسفر عن مقتل عدة أشخاص.
وفي وقت سابق، أفادت أنباء عن تحرك الدبابات والعربات المدرعة في نجامينا التي تم إغلاق وسطها، وبحسب المنشور في موقع "تشاد وان"، فإن القوات الحكومية اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي "بلا حدود" المعارض، بقيادة يايا ديلو، ابن عم الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي.
ويتفاقم الوضع في تشاد على خلفية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم الإعلان، يوم الثلاثاء، أن جولتهم الأولى ستقام في السادس من مايو/ أيار، ويحكم تشاد حاليا مجلس عسكري بقيادة الرئيس الانتقالي، محمد إدريس ديبي، وهو ابن عم زعيم المعارضة ديلو.