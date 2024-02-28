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بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240228/مصدر-يؤكد-رصد-قوات-خاصة-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-منذ-فترة-طويلة-1086477546.html
مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة
مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة
سبوتنيك عربي
أقر أحد الضباط العسكريين الروس في مناطق عمليات القتال في أوكرانيا بوجود عناصر وقوات خاصة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو". 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T11:03+0000
2024-02-28T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط في الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم رصد عناصر وقوات خاصة تابعة لدول الناتو منذ فترة طويلة على محور أرتيموف وهذا ليس سرا وغالبًا يتم استخدامهم في المواقع الدفاعية التي تم بناؤها لمنع الأوكرانيين بالتراجع".ووفقا له، تم تسجيل وجود لقوات خاصة أجنبية كانت تخدم في قوات المدفعية، وقوات الإشارة. بالإضافة إلى عدد من المستشارين العسكريين، مشددا على أن أوكرانيا لم يكن لديها مثل هذا العدد من الطيارين ذوي الخبرة العالية.وبحسب الضابط فمن المعروف أن جميع العمليات الخاصة يتم التخطيط لها من قبل وحدات أجنبية، مضيفا بالقول إنهم "موجودون دائمًا هنا في منطقة العمليات الخاصة، حيث حاولوا تقديمهم كمتطوعين ومرتزقة".وتابع الضابط بالقول "انهار خط الدفاع في هذه المنطقة واستسلم الأوكرانيون"، مضيفا أن المستوى العالي إلى حد ما من تدريب القوات الخاصة لحلف شمال الأطلسي التي تقاتل على محور أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-يؤدي-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-بين-روسيا-والناتو-1086452285.html
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مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة

11:03 GMT 28.02.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أقر أحد الضباط العسكريين الروس في مناطق عمليات القتال في أوكرانيا بوجود عناصر وقوات خاصة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال الضابط في الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم رصد عناصر وقوات خاصة تابعة لدول الناتو منذ فترة طويلة على محور أرتيموف وهذا ليس سرا وغالبًا يتم استخدامهم في المواقع الدفاعية التي تم بناؤها لمنع الأوكرانيين بالتراجع".
وأضاف الضابط قائلا: "لقد أظهر البولنديون أنفسهم بشكل خاص".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
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أمس, 12:13 GMT
ووفقا له، تم تسجيل وجود لقوات خاصة أجنبية كانت تخدم في قوات المدفعية، وقوات الإشارة. بالإضافة إلى عدد من المستشارين العسكريين، مشددا على أن أوكرانيا لم يكن لديها مثل هذا العدد من الطيارين ذوي الخبرة العالية.
وبحسب الضابط فمن المعروف أن جميع العمليات الخاصة يتم التخطيط لها من قبل وحدات أجنبية، مضيفا بالقول إنهم "موجودون دائمًا هنا في منطقة العمليات الخاصة، حيث حاولوا تقديمهم كمتطوعين ومرتزقة".
وتابع الضابط بالقول "انهار خط الدفاع في هذه المنطقة واستسلم الأوكرانيون"، مضيفا أن المستوى العالي إلى حد ما من تدريب القوات الخاصة لحلف شمال الأطلسي التي تقاتل على محور أرتيوموفسك.
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