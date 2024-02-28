https://sputnikarabic.ae/20240228/مصدر-يؤكد-رصد-قوات-خاصة-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-منذ-فترة-طويلة-1086477546.html
مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة
مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة
سبوتنيك عربي
أقر أحد الضباط العسكريين الروس في مناطق عمليات القتال في أوكرانيا بوجود عناصر وقوات خاصة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو". 28.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-28T11:03+0000
2024-02-28T11:03+0000
2024-02-28T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط في الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم رصد عناصر وقوات خاصة تابعة لدول الناتو منذ فترة طويلة على محور أرتيموف وهذا ليس سرا وغالبًا يتم استخدامهم في المواقع الدفاعية التي تم بناؤها لمنع الأوكرانيين بالتراجع".ووفقا له، تم تسجيل وجود لقوات خاصة أجنبية كانت تخدم في قوات المدفعية، وقوات الإشارة. بالإضافة إلى عدد من المستشارين العسكريين، مشددا على أن أوكرانيا لم يكن لديها مثل هذا العدد من الطيارين ذوي الخبرة العالية.وبحسب الضابط فمن المعروف أن جميع العمليات الخاصة يتم التخطيط لها من قبل وحدات أجنبية، مضيفا بالقول إنهم "موجودون دائمًا هنا في منطقة العمليات الخاصة، حيث حاولوا تقديمهم كمتطوعين ومرتزقة".وتابع الضابط بالقول "انهار خط الدفاع في هذه المنطقة واستسلم الأوكرانيون"، مضيفا أن المستوى العالي إلى حد ما من تدريب القوات الخاصة لحلف شمال الأطلسي التي تقاتل على محور أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الكرملين-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-يؤدي-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-بين-روسيا-والناتو-1086452285.html
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روسيا
مصدر يؤكد رصد قوات خاصة لحلف "الناتو" في أوكرانيا منذ فترة طويلة
أقر أحد الضباط العسكريين الروس في مناطق عمليات القتال في أوكرانيا بوجود عناصر وقوات خاصة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال الضابط في الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم رصد عناصر وقوات خاصة تابعة لدول الناتو منذ فترة طويلة على محور أرتيموف وهذا ليس سرا وغالبًا يتم استخدامهم في المواقع الدفاعية التي تم بناؤها لمنع الأوكرانيين بالتراجع".
وأضاف الضابط قائلا: "لقد أظهر البولنديون أنفسهم بشكل خاص".
ووفقا له، تم تسجيل وجود لقوات خاصة أجنبية كانت تخدم في قوات المدفعية، وقوات الإشارة. بالإضافة إلى عدد من المستشارين العسكريين، مشددا على أن أوكرانيا لم يكن لديها مثل هذا العدد من الطيارين ذوي الخبرة العالية.
وبحسب الضابط فمن المعروف أن جميع العمليات الخاصة يتم التخطيط لها من قبل وحدات أجنبية، مضيفا بالقول إنهم "موجودون دائمًا هنا في منطقة العمليات الخاصة، حيث حاولوا تقديمهم كمتطوعين ومرتزقة".
وتابع الضابط بالقول "انهار خط الدفاع في هذه المنطقة واستسلم الأوكرانيون"، مضيفا أن المستوى العالي إلى حد ما من تدريب القوات الخاصة لحلف شمال الأطلسي التي تقاتل على محور أرتيوموفسك.