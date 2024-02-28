https://sputnikarabic.ae/20240228/مصر-تدرس-عرضا-إيطاليا-لاستثمار-4-مليارات-دولار-في-صناعة-الحديد-والصلب-1086479580.html

مصر تدرس عرضا إيطاليا لاستثمار 4 مليارات دولار في صناعة الحديد والصلب

مصر تدرس عرضا إيطاليا لاستثمار 4 مليارات دولار في صناعة الحديد والصلب

سبوتنيك عربي

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أنها تدرس مقترحا لشركة إيطالية، لبناء مجمع صناعي متكامل لمنتجات الحديد والصلب المتطورة باستثمارات 4 مليارات دولار. 28.02.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت الحكومة المصرية في بيان، إن المشروع يهدف إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.وأوضح البيان أن مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وتصدير منتجاته للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية. وتابع "المُقترح المُقدم من شركة (دانيللي) الإيطالية يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب".وأشار إلى تعهد الشركة الايطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين فـي جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية لزيادة حجم المكون المحلـي فـي منتجات الصلب.ولفت البيان المصري إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.ووفقا للبيان، فإن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وجه بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع.

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