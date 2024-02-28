200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
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استمراراً للدعم المتواصل منذ شباط/ فبراير العام الماضي، وصلت دفعة مساعدات طبية جديدة إلى سوريا مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم القطاع الطبي في ظل الحصار الجائر والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا، اللذين أرخيا بثقلهما على القطاع الصحي، خاصة عقب حدوث الزلزال في شباط عام 2023.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن وزارة الصحة السورية تسلّمت 6.5 طناً من الأدوية النوعية التي وصلت على متن طائرة إماراتية وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع استلام 196 طناً من الأجهزة والمعدات الطبية عن طريق سفينة إماراتية وصلت إلى ميناء اللاذقية.
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، ومحافظ اللاذقية، عامر هلال، و السفير الإماراتي لدى دمشق، حسن الشحي، في استقبال وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرافق للطائرة برئاسة أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، ورئيس وفد هيئة الهلال الإماراتي في سوريا، خلفان الرميثي.
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
وتفقد الوفد الإماراتي مواقع سكنية مسبقة الصنع تنفّذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اللاذقية لتأمين السكن البديل للمتضررين من الزلزال، حيث تم تسليم 275 وحدة سكنية من أصل 1000 وحدة سكنية، واطّلع الوفد على أول نموذج في المدينة السكنية المسبقة الصنع المخصصة لمتضرري الزلزال في ضواحي مدينة اللاذقية.
وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد المنصوري خلال تصريح صحفي نقلته "سبوتنيك" استمرار دولة الإمارات بتقديم الدعم والمساعدات للمتضررين من الزلزلال، موضحاً أن المساعدات الطبية التي تم تسليمها اليوم تأتي لدعم القطاع الصحي في سوريا، على أن تكون الأولوية لمساعدة المتضررين من الزلزال، وجميع أبناء الشعب السوري.
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف: "عطاء دولة الإمارات قيادة وشعباً مستمر، وأهلنا في سوريا يستحقون هذا العطاء المتواصل بتوجيه من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
بدوره، أعرب وزير الصحة السوري، حسن الغباش، عن شكره العميق للمساعدات المقدمة من دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في سوريا، والتي تتضمن معدات وتجهيزات طبية مختلفة، بالإضافة لعشرة حافلات سعة 36 راكباً لخدمة عمل القطاع الصحي والكوادر الطبية العاملة فيه.
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
وإذ وصف الغباش الهدية الإماراتية بالقيّمة التي تدعم القطاع الصحي بشكل كبير، فإنه توجّه بالشكر والتقدير للشعب الإماراتي، وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحكومة وشعب الإمارات، منوهاً بالدور المهم للهلال الأحمر الإماراتي الذي كان موجوداً طيلة فترة الزلزال حيث قدم الكثير من الدعم للقطاع الصحي وغيره لمساعدة المتضررين، متمنياً المزيد من التعاون والتنسيق.
من جهته، شدد محافظ اللاذقية، عامر هلال، على الدور الإيجابي الكبير للإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعب السوري.
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
وأكد هلال أنه تم اليوم تسليم الأهالي 275 وحدة سكنية في مواقع كل من اسطامو، الفيض، الغراف2، من أصل مشروع فيه 1000 وحدة سكنية تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما اطلع الوفد على الواقع السكني فيها، وتفقد سير العمل في ضاحية الوحدة السكنية المميزة التي تضم 500 وحدة سكنية "بريكاست" مجهزة بمراكز خدمات متكامل.
© Sputnik . Munzer Said200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
200 طن مساعدات طبية إماراتية تصل إلى سوريا بحرا وجوا
© Sputnik . Munzer Said
من جانبه، بيّن مدير مشروع المدينة السكنية المسبقة الصنع "بريكاست"، محمد سالم الجنيني، أن المدينة تتضمن 500 وحدة سكنية، يستفيد منها 3000 مستفيد، حيث تتألف الوحدة من طابقين مسبقة الصنع بمساحة إجمالية 128 متراً وحديقة أمامية بمساحة 36 متراً مربعاً وحديقة خلفية بمساحة 20 متراً مربعاً، ويتألف كل مبنى من الطابق الأرضي 46 متراً مربعاً (صالون مع غرفة طعام ومطبخ ودورة مياه) والطابق الأول 46 متراً مربعاً، يضم غرفة نوم ماستر مع دورة مياه وغرفتي نوم ودورة مياه.
وأضاف الجنيني: "كما تتضمن المدينة مجمع مدارس مساحتها الطابقية 5600 متر مربع بسعة 1750 طالباً، ومركزاً تجارياً وصحياً، والمجمع محاط بملاعب وحدائق أطفال ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى مسجد".