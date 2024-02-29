افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
حصري
وصل وفد من وزارة حالات الطوارئ الروسية إلى مطار اللاذقية، اليوم الخميس، برئاسة كوزنتسوف أوليغ فلاديميروفيتش، مدير إدارة الأنشطة الدولية في وزارة حالات الطوارئ في روسيا، للاتفاق على تفاصيل إحداث مركز لتدريب عناصر الإطفاء ووحدات الإنقاذ في مدينة اللاذقية السورية.
ويضم الوفد إلى جانب فلاديميروفيتش، بوشكين ألكسندر يوريفيتش مدير الإدارة القانونية في وزارة حالات الطوارئ، وسيرغيف رومان فياتشيسلافوفيتش، رئيس قسم الأنشطة الدولية، وسميجالين سيرغي نيكولاييفيتش رئيس قسم الإطفاء في وزارة حالات الطوارئ، ونسملي بافيل فيكتوروفيتش رئيس قسم التعليم في وزارة حالات الطوارئ، ودميتري فاديموفيتش مون نائب مدير وكالة إيميركوم، وخاريتونوف دميتري فلاديميروفيتش ممثل خدمة الإطفاء في وزارة الدفاع.
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
وقال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، في تصريح لـ"سبوتنيك": "استقبلنا اليوم وفد وزارة الطوارئ الروسية بناء على قرار الحكومة الروسية إحداث مركز لتدريب عناصر الإطفاء ووحدات الإنقاذ، وذلك بموجب اتفاقية مع الحكومة الروسية ووزارة الطوارئ لتأهيل كوادر في الدفاع المدني وفوج الإطفاء ودائرة الحراج في مديرية الزراعة".
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
وأشار حبيب إلى أنه سيتم غداً عقد اجتماع في مقر محافظة اللاذقية، بحضور الجهات المعنية، الإطفاء، الدفاع المدني، الزراعة، رئيس مجلس المدينة، وذلك للاتفاق على تفاصيل إحداث المركز إن كانت فنية أو قانونية.
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
بدوره، قال مدير الدفاع المدني في سوريا، صفوان بهلول، لـ"سبوتنيك": "في إطار التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها روسيا التي قدمت مبادرة جيدة لافتتاح مركز تدريبي في محافظة اللاذقية والتي تم الترحيب بها من قبل الدولة السورية".
وأضاف: "نحن حالياً بمراحل التأسيس ونتوقع افتتاح المركز خلال العام الحالي أو العام المقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع دولة متقدمة ومتطورة مثل روسيا يعتبر خطوة ممتازة، خاصة بعد الحرب التي تخوضها الدولة السورية ضد الإرهاب".
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، بيّن مدير الدفاع المدني في اللاذقية، جلال داؤود، لـ"سبوتنيك" أن إقامة مركز تدريبي في محافظة اللاذقية خاص، يزيد من خبرات عناصر الدفاع المدني وفرق الإغاثة ويواكب التطورات الحديثة في الأعمال المنفذة خلال الكوارث الطبيعة من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل وتعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية من آثار الكوارث الطبيعة.