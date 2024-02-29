عربي
https://sputnikarabic.ae/20240229/افتتاح-مركز-روسي-لتدريب-أطقم-الإطفاء-والإنقاذ-في-سوريا-هذا-العام-1086534758.html
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
سبوتنيك عربي
وصل وفد من وزارة حالات الطوارئ الروسية إلى مطار اللاذقية، اليوم الخميس، برئاسة كوزنتسوف أوليغ فلاديميروفيتش، مدير إدارة الأنشطة الدولية في وزارة حالات الطوارئ... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T18:33+0000
2024-02-29T18:33+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086534171_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_95c1fde7c9da81946c8e416b2844d591.jpg
ويضم الوفد إلى جانب فلاديميروفيتش، بوشكين ألكسندر يوريفيتش مدير الإدارة القانونية في وزارة حالات الطوارئ، وسيرغيف رومان فياتشيسلافوفيتش، رئيس قسم الأنشطة الدولية، وسميجالين سيرغي نيكولاييفيتش رئيس قسم الإطفاء في وزارة حالات الطوارئ، ونسملي بافيل فيكتوروفيتش رئيس قسم التعليم في وزارة حالات الطوارئ، ودميتري فاديموفيتش مون نائب مدير وكالة إيميركوم، وخاريتونوف دميتري فلاديميروفيتش ممثل خدمة الإطفاء في وزارة الدفاع.وقال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، في تصريح لـ"سبوتنيك": "استقبلنا اليوم وفد وزارة الطوارئ الروسية بناء على قرار الحكومة الروسية إحداث مركز لتدريب عناصر الإطفاء ووحدات الإنقاذ، وذلك بموجب اتفاقية مع الحكومة الروسية ووزارة الطوارئ لتأهيل كوادر في الدفاع المدني وفوج الإطفاء ودائرة الحراج في مديرية الزراعة".وأشار حبيب إلى أنه سيتم غداً عقد اجتماع في مقر محافظة اللاذقية، بحضور الجهات المعنية، الإطفاء، الدفاع المدني، الزراعة، رئيس مجلس المدينة، وذلك للاتفاق على تفاصيل إحداث المركز إن كانت فنية أو قانونية.بدوره، قال مدير الدفاع المدني في سوريا، صفوان بهلول، لـ"سبوتنيك": "في إطار التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها روسيا التي قدمت مبادرة جيدة لافتتاح مركز تدريبي في محافظة اللاذقية والتي تم الترحيب بها من قبل الدولة السورية".وأضاف: "نحن حالياً بمراحل التأسيس ونتوقع افتتاح المركز خلال العام الحالي أو العام المقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع دولة متقدمة ومتطورة مثل روسيا يعتبر خطوة ممتازة، خاصة بعد الحرب التي تخوضها الدولة السورية ضد الإرهاب".من جهته، بيّن مدير الدفاع المدني في اللاذقية، جلال داؤود، لـ"سبوتنيك" أن إقامة مركز تدريبي في محافظة اللاذقية خاص، يزيد من خبرات عناصر الدفاع المدني وفرق الإغاثة ويواكب التطورات الحديثة في الأعمال المنفذة خلال الكوارث الطبيعة من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل وتعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية من آثار الكوارث الطبيعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1d/1086534171_197:0:1772:1181_1920x0_80_0_0_768d82ad946dd85cf3b3433f639260ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام

18:33 GMT 29.02.2024
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
حصري
وصل وفد من وزارة حالات الطوارئ الروسية إلى مطار اللاذقية، اليوم الخميس، برئاسة كوزنتسوف أوليغ فلاديميروفيتش، مدير إدارة الأنشطة الدولية في وزارة حالات الطوارئ في روسيا، للاتفاق على تفاصيل إحداث مركز لتدريب عناصر الإطفاء ووحدات الإنقاذ في مدينة اللاذقية السورية.
ويضم الوفد إلى جانب فلاديميروفيتش، بوشكين ألكسندر يوريفيتش مدير الإدارة القانونية في وزارة حالات الطوارئ، وسيرغيف رومان فياتشيسلافوفيتش، رئيس قسم الأنشطة الدولية، وسميجالين سيرغي نيكولاييفيتش رئيس قسم الإطفاء في وزارة حالات الطوارئ، ونسملي بافيل فيكتوروفيتش رئيس قسم التعليم في وزارة حالات الطوارئ، ودميتري فاديموفيتش مون نائب مدير وكالة إيميركوم، وخاريتونوف دميتري فلاديميروفيتش ممثل خدمة الإطفاء في وزارة الدفاع.
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
وقال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، في تصريح لـ"سبوتنيك": "استقبلنا اليوم وفد وزارة الطوارئ الروسية بناء على قرار الحكومة الروسية إحداث مركز لتدريب عناصر الإطفاء ووحدات الإنقاذ، وذلك بموجب اتفاقية مع الحكومة الروسية ووزارة الطوارئ لتأهيل كوادر في الدفاع المدني وفوج الإطفاء ودائرة الحراج في مديرية الزراعة".
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
وأشار حبيب إلى أنه سيتم غداً عقد اجتماع في مقر محافظة اللاذقية، بحضور الجهات المعنية، الإطفاء، الدفاع المدني، الزراعة، رئيس مجلس المدينة، وذلك للاتفاق على تفاصيل إحداث المركز إن كانت فنية أو قانونية.
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
بدوره، قال مدير الدفاع المدني في سوريا، صفوان بهلول، لـ"سبوتنيك": "في إطار التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها روسيا التي قدمت مبادرة جيدة لافتتاح مركز تدريبي في محافظة اللاذقية والتي تم الترحيب بها من قبل الدولة السورية".
وأضاف: "نحن حالياً بمراحل التأسيس ونتوقع افتتاح المركز خلال العام الحالي أو العام المقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع دولة متقدمة ومتطورة مثل روسيا يعتبر خطوة ممتازة، خاصة بعد الحرب التي تخوضها الدولة السورية ضد الإرهاب".
© Sputnik . Munzer Saidافتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
افتتاح مركز روسي لتدريب أطقم الإطفاء والإنقاذ في سوريا هذا العام
© Sputnik . Munzer Said
من جهته، بيّن مدير الدفاع المدني في اللاذقية، جلال داؤود، لـ"سبوتنيك" أن إقامة مركز تدريبي في محافظة اللاذقية خاص، يزيد من خبرات عناصر الدفاع المدني وفرق الإغاثة ويواكب التطورات الحديثة في الأعمال المنفذة خلال الكوارث الطبيعة من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل وتعزيز التعاون في مجال الطوارئ والحماية من آثار الكوارث الطبيعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. روسيا تستنكر العقاب الجماعي للفلسطينيين.. صور وفيديو14:31 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала