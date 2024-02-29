https://sputnikarabic.ae/20240229/الحوثي-يكشف-عمليات-استهداف-السفن-في-البحر-الأحمر--1086526478.html

الحوثي يكشف عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر

الحوثي يكشف عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

صرّح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر استهدفت 54 سفينة. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T14:58+0000

2024-02-29T14:58+0000

2024-02-29T14:58+0000

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وقال الحوثي: "عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني في غزة بلغت استهداف 54 سفينة وهذا رقم مهم جدا ورقم كبير".وأضاف الحوثي: "تحقق هدف منع حركة العدو الإسرائيلي من باب المندب على البحر الأحمر".وتابع الحوثي: "أطلقنا 384 صاروخاً وطائرة مُسيرة في عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ومسار التصعيد مستمر".وأضاف الحوثي: "غارات الأعداء (بريطانيا وأمريكا) وقصفهم لم يؤثر على القدرات العسكرية لبلدنا".وتابع الحوثي: "الأعداء ومن حيث لا يدرون يسهمون في استمرارنا في تطوير قدراتنا العسكرية، وعملياتنا ستستمر بفعالية أكبر في البحر الأحمر وبتطوير ولدينا مفاجأة كبيرة لا يتوقعها الأعداء وسنبدأها بالفعل".وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، والتي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، والسفن الأمريكية والبريطانية.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن استهداف قوات جماعته، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 48 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، خلال تنفيذ الجماعة قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب قوله.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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