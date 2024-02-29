https://sputnikarabic.ae/20240229/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريح-أوستن-حول-حدوث-صراع-بين-روسيا-والناتو-1086535697.html

الخارجية الروسية تعلق على تصريح أوستن حول حدوث صراع بين روسيا والناتو

الخارجية الروسية تعلق على تصريح أوستن حول حدوث صراع بين روسيا والناتو

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقًا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي عن الصدام المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T19:04+0000

2024-02-29T19:04+0000

2024-02-29T19:04+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتبت زاخاروفا في بيان عبر حسابها في "تلغرام": "هل هذا تهديد مباشر لروسيا، أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كلاهما ضرب من الجنون، لكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي، إنها واشنطن".وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

https://sputnikarabic.ae/20240229/البنتاغون-يتعين-على-الناتو-محاربة-روسيا-إذا-هزمت-أوكرانيا-1086532615.html

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