https://sputnikarabic.ae/20240229/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريح-أوستن-حول-حدوث-صراع-بين-روسيا-والناتو-1086535697.html
الخارجية الروسية تعلق على تصريح أوستن حول حدوث صراع بين روسيا والناتو
الخارجية الروسية تعلق على تصريح أوستن حول حدوث صراع بين روسيا والناتو
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقًا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي عن الصدام المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T19:04+0000
2024-02-29T19:04+0000
2024-02-29T19:04+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وكتبت زاخاروفا في بيان عبر حسابها في "تلغرام": "هل هذا تهديد مباشر لروسيا، أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كلاهما ضرب من الجنون، لكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي، إنها واشنطن".وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240229/البنتاغون-يتعين-على-الناتو-محاربة-روسيا-إذا-هزمت-أوكرانيا-1086532615.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تعلق على تصريح أوستن حول حدوث صراع بين روسيا والناتو
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقًا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي عن الصدام المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن الجميع الآن يمكنهم معرفة أن أمريكا هي المعتدي.
وكتبت زاخاروفا في بيان عبر حسابها في "تلغرام": "هل هذا تهديد مباشر لروسيا، أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كلاهما ضرب من الجنون، لكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي، إنها واشنطن".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.