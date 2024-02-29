https://sputnikarabic.ae/20240229/البنتاغون-يتعين-على-الناتو-محاربة-روسيا-إذا-هزمت-أوكرانيا-1086532615.html

البنتاغون: يتعين على الناتو محاربة روسيا إذا هزمت أوكرانيا

البنتاغون: يتعين على الناتو محاربة روسيا إذا هزمت أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T17:35+0000

2024-02-29T17:35+0000

2024-02-29T17:50+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه".ووصف أوستن، التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه "مقلق للغاية" وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهر في أوكرانيا.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.تصويت... برأيك هل يرسل "الناتو" قواته إلى أوكرانيا بعد تحذير الكرملين؟

https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-يكشف-عواقب-تدخل-الناتو-في-أوكرانيا-1086517030.html

https://sputnikarabic.ae/20240228/مصدر-يؤكد-رصد-قوات-خاصة-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-منذ-فترة-طويلة-1086477546.html

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