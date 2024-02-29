https://sputnikarabic.ae/20240229/الدبيبة-يقدم-مبادرة-إلى-البرهان-وحميدتي-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1086537768.html
الدبيبة يقدم مبادرة إلى البرهان وحميدتي لإنهاء الصراع في السودان
الدبيبة يقدم مبادرة إلى البرهان وحميدتي لإنهاء الصراع في السودان
سبوتنيك عربي
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مبادرة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"،... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T20:40+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال متحدث حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، "نأمل أن تكلل هذه المساعي الحميدة لخطوات إيجابية لصالح السودان والشعب السوداني".وأضاف أن "الدبيبة وجه دعوة رسمية منذ أيام إلى حميدتي والبرهان من أجل دعم الجهود لإنهاء الصراع بالسودان والسماع لهما مباشرة وتقريب وجهات النظر لإحلال السلام".وأشار حمودة إلى أن "ليبيا دولة جارة وتربطنا علاقات تاريخية و أخوية بدولة السودان وشعبه".وتابع: "ليبيا تقاسم حدود كبيرة ممتدة مع دولة السودان، ومن هذا المنطلق لا بد من وجود دور إيجابي وواضح لليبيا لدعم إخوتنا في السودان، وخاصة الظروف الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني جراء ما يحدث في الصراع".وأكد أن "ليبيا دولة ليست لديها أي مصالح في السودان، لكنها تعمل على توحيد الشعب السوداني والوصول إلى إنهاء الصراع بين الأطراف".يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية استقبل اليوم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، في العاصمة الليبية طرابلس.ويأتي لقاء الدبيبة وحميدتي بعد أيام من زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان إلى طرابلس ولقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوم الاثنين الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240227/الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-نجاح-الوساطة-الليبية-في-السودان-يرتبط-بموقف-القوى-الإقليمية-والدولية-1086462049.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الدبيبة يقدم مبادرة إلى البرهان وحميدتي لإنهاء الصراع في السودان
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مبادرة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، للهدنة في السودان، والتي لاقت ترحيبا من طرفي الصراع هناك.
بنغازي - سبوتنيك. وقال متحدث حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، اليوم الخميس، "نأمل أن تكلل هذه المساعي الحميدة لخطوات إيجابية لصالح السودان والشعب السوداني".
وأضاف أن "الدبيبة وجه دعوة رسمية منذ أيام إلى حميدتي والبرهان من أجل دعم الجهود لإنهاء الصراع بالسودان والسماع لهما مباشرة وتقريب وجهات النظر لإحلال السلام".
وأشار حمودة إلى أن "ليبيا
دولة جارة وتربطنا علاقات تاريخية و أخوية بدولة السودان وشعبه".
وتابع: "ليبيا تقاسم حدود كبيرة ممتدة مع دولة السودان، ومن هذا المنطلق لا بد من وجود دور إيجابي وواضح لليبيا لدعم إخوتنا في السودان، وخاصة الظروف الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني جراء ما يحدث في الصراع".
وأكد أن "ليبيا دولة ليست لديها أي مصالح في السودان
، لكنها تعمل على توحيد الشعب السوداني والوصول إلى إنهاء الصراع بين الأطراف".
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية استقبل اليوم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، في العاصمة الليبية طرابلس.
ويأتي لقاء الدبيبة وحميدتي بعد أيام من زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان إلى طرابلس ولقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوم الاثنين الماضي.