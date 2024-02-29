انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر... صور
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انطلقت، اليوم الخميس، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.
وفق مراسل "سبوتنيك"، فإن اجتماع الخبراء، الذي يسبق اجتماع الوزراء، يعمل على تحضير مشروع "إعلان الجزائر"، الذي سيرفع الجمعة للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة السبت المقبل.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن وزراء الطاقة المجتمعون في الجزائر يناقشون النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به، قبل المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغازفي الجزائر
1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغازفي الجزائر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر
وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.