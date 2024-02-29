https://sputnikarabic.ae/20240229/بوتين-حصة-بريكس-في-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-ستبلغ-366-عام-2028-1086523423.html

بوتين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستبلغ 36.6% عام 2028

بوتين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستبلغ 36.6% عام 2028

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن حصة دول مجموعة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 36.6 في المئة بحلول عام 2028، بينما... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T13:15+0000

2024-02-29T13:15+0000

2024-02-29T13:15+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية: "حتى قبل 10 إلى 15 عامًا كان الوضع مختلفًا تمامًا، حيث أن التوجهات الدولية باتت موضوعية وبحلول عام 2028، سيتغير الوضع أكثر لصالح مجموعة "بريكس"، حيث ستبلغ حصتها 36.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أما بالنسبة لمجموعة السبع، فالتوقعات لعام 2028، أن تبلغ 27.8 في المئة"، مضيفًا بالقول إنه "لا مفر من هذا الواقع الموضوعي وسوف يكون الأمر كذلك، بغض النظر عما يحدث، بما في ذلك حتى في أوكرانيا".وفقًا للعرض الذي قدمه الرئيس الروسي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" حسب القوة الشرائية، كان في عام 1992، عند مستوى 19.3 في المئة من المؤشر العالمي، بينما كان في دول مجموعة السبع عند مستوى 45.7 في المئة. وبحلول نهاية عام 2022، كان الفارق لصالح "بريكس"، بنسبة 34.4 في المئة مقابل 30.3 في المئة لدى مجموعة السبع.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل. بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، سوف تتوسع "بريكس" لتشمل 10 دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي. وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

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