https://sputnikarabic.ae/20240229/تركيا-تتهم-إسرائيل-بـجريمة-ضد-الإنسانية-بعد-كارثة-النابلسي-في-غزة-1086538529.html
تركيا تتهم إسرائيل بـ"جريمة ضد الإنسانية" بعد "كارثة النابلسي" في غزة
تركيا تتهم إسرائيل بـ"جريمة ضد الإنسانية" بعد "كارثة النابلسي" في غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت تركيا، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب "جريمة أخرى ضد الإنسانية"، بعد مقتل عشرات الأشخاص أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن "إسرائيل أضافت جريمة أخرى إلى جرائمها ضد الإنسانية".وأضافت أن "حقيقة أن إسرائيل، التي حكمت على سكان غزة بالمجاعة، تستهدف هذه المرة المدنيين الأبرياء الذين يقفون في طابور للحصول على المساعدات الإنسانية، وهذا دليل على أن (إسرائيل) تهدف بشكل واعي وجماعي إلى تدمير الشعب الفلسطيني".وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين، الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها: "ندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لتجمع آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية، زاعما أنه بسبب التدافع والتزاحم والدهس سقط عشرات القتلى، في حين أكدت سلطات غزة ووسائل الإعلام الفلسطينية أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، ليس نتيجة التدافع، ولكن بسبب القصف الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20240229/بن-غفير-يصف-الجنود-الإسرائيليين-المشاركين-في-كارثة-النابلسي-بـالأبطال-1086535268.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تتهم إسرائيل بـ"جريمة ضد الإنسانية" بعد "كارثة النابلسي" في غزة
اتهمت تركيا، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب "جريمة أخرى ضد الإنسانية"، بعد مقتل عشرات الأشخاص أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إن "إسرائيل أضافت جريمة أخرى إلى جرائمها ضد الإنسانية".
وأضافت أن "حقيقة أن إسرائيل، التي حكمت على سكان غزة بالمجاعة، تستهدف هذه المرة المدنيين الأبرياء الذين يقفون في طابور للحصول على المساعدات الإنسانية، وهذا دليل على أن (إسرائيل) تهدف بشكل واعي وجماعي إلى تدمير الشعب الفلسطيني".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين، الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها: "ندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".
وفي السياق نفسه، نشر الجيش الإسرائيلي
مقطع فيديو لتجمع آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية، زاعما أنه بسبب التدافع والتزاحم والدهس سقط عشرات القتلى، في حين أكدت سلطات غزة ووسائل الإعلام الفلسطينية أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، ليس نتيجة التدافع، ولكن بسبب القصف الإسرائيلي.