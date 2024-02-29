https://sputnikarabic.ae/20240229/تقرير-حماس-تصر-على-إطلاق-صراح-شخصية-تقلق-إسرائيل-1086507130.html
تقرير: "حماس" تصر على إطلاق سراح شخصية "تقلق إسرائيل"
تقرير: "حماس" تصر على إطلاق سراح شخصية "تقلق إسرائيل"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حماس" تصر على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T07:55+0000
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وأشارت المصادر إلى أنه "في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تصر الحركة في غزة على إطلاق سراح مروان البرغوثي، القيادي البارز في فتح الذي يقبع في السجون الإسرائيلية".البرغوثي شخصية سياسية فلسطينية معروفة، اكتسب شهرة خلال الانتفاضة الأولى والثانية. كان البرغوثي داعمًا في البداية لعملية السلام، لكنه أصيب فيما بعد بخيبة أمل وبرز كزعيم للانتفاضة الثانية من الضفة الغربية. وكان مرتبطا بالتنظيم، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لفتح.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "حماس" تتمسك بثلاثة أسرى لإنهاء الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأن "المفاوضات في قطر، مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قد ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240228/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-المفاوضات-في-قطر-مستمرة-وقد-يتم-الإعلان-عن-اتفاق-في-أي-لحظة-1086502679.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
تقرير: "حماس" تصر على إطلاق سراح شخصية "تقلق إسرائيل"
07:55 GMT 29.02.2024 (تم التحديث: 09:03 GMT 29.02.2024)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حماس" تصر على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.
وأشارت المصادر إلى أنه "في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تصر الحركة في غزة على إطلاق سراح مروان البرغوثي، القيادي البارز في فتح الذي يقبع في السجون الإسرائيلية".
وبحسب التقرير، المنشور على قناة "i24 News"، تعتبر القيادة الفلسطينية البرغوثي شخصية رئيسية في أي مفاوضات سلام محتملة وتطالب بإطلاق سراحه كجزء من أي اتفاق.
البرغوثي شخصية سياسية فلسطينية معروفة، اكتسب شهرة خلال الانتفاضة الأولى والثانية. كان البرغوثي داعمًا في البداية لعملية السلام، لكنه أصيب فيما بعد بخيبة أمل وبرز كزعيم للانتفاضة الثانية من الضفة الغربية. وكان مرتبطا بالتنظيم، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لفتح.
وأشارت إلى أن البرغوثي يقضي حاليا عدة أحكام بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي. وعلى الرغم من وجوده في السجن، لا يزال البرغوثي يتمتع بنفوذ كبير داخل حركة فتح، ما أثار تكهنات حول قدرته كمرشح موحد لخلافة محمود عباس كزعيم للسلطة الفلسطينية.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "حماس" تتمسك بثلاثة أسرى لإنهاء الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأن "المفاوضات في قطر، مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قد ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".