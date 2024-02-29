https://sputnikarabic.ae/20240229/تقرير-حماس-تصر-على-إطلاق-صراح-شخصية-تقلق-إسرائيل-1086507130.html

تقرير: "حماس" تصر على إطلاق سراح شخصية "تقلق إسرائيل"

تقرير: "حماس" تصر على إطلاق سراح شخصية "تقلق إسرائيل"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "حماس" تصر على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T07:55+0000

2024-02-29T07:55+0000

2024-02-29T09:03+0000

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وأشارت المصادر إلى أنه "في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تصر الحركة في غزة على إطلاق سراح مروان البرغوثي، القيادي البارز في فتح الذي يقبع في السجون الإسرائيلية".البرغوثي شخصية سياسية فلسطينية معروفة، اكتسب شهرة خلال الانتفاضة الأولى والثانية. كان البرغوثي داعمًا في البداية لعملية السلام، لكنه أصيب فيما بعد بخيبة أمل وبرز كزعيم للانتفاضة الثانية من الضفة الغربية. وكان مرتبطا بالتنظيم، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لفتح.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "حماس" تتمسك بثلاثة أسرى لإنهاء الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأن "المفاوضات في قطر، مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قد ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240228/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-المفاوضات-في-قطر-مستمرة-وقد-يتم-الإعلان-عن-اتفاق-في-أي-لحظة-1086502679.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى