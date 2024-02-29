https://sputnikarabic.ae/20240229/لافروف-لا-يمكن-معاقبة-جميع-الفلسطينيين-على-هجوم-7-أكتوبر-1086525400.html
لافروف: لا يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين على هجوم 7 أكتوبر
لافروف: لا يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين على هجوم 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه من المستحيل الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعقاب جماعي للفلسطينيين. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T14:15+0000
2024-02-29T14:15+0000
2024-02-29T14:15+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047228_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_fa850574f56f29c61f76b267a491801e.jpg
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية في موسكو: "بالطبع الأولوية الرئيسية هي لوقف إراقة الدماء. لقد قمنا بذلك منذ الأيام الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي تسبب بإدانتنا".وتابع: "لكن من المستحيل الرد عليه بأساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين".وفي وقت سابق من اليوم أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها: "ندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240229/كارثة-النابلسي-مشهد-مأساوي-لاستهداف-تجمع-للمواطنين-في-غزة-أثناء-انتظار-المساعدات-فيديو-1086517224.html
https://sputnikarabic.ae/20240229/هيئة-المعابر-في-غزة-نريد-دخول-ألف-شاحنة-لإغاثة-سكان-القطاع-1086510933.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047228_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22808ac06925171024c7624fb2eed518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
لافروف: لا يمكن معاقبة جميع الفلسطينيين على هجوم 7 أكتوبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأنه من المستحيل الرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعقاب جماعي للفلسطينيين.
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية في موسكو: "بالطبع الأولوية الرئيسية هي لوقف إراقة الدماء. لقد قمنا بذلك منذ الأيام الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي تسبب بإدانتنا".
وتابع: "لكن من المستحيل الرد عليه بأساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين".
وفي وقت سابق من اليوم أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي شمالي قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها: "ندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".