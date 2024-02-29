https://sputnikarabic.ae/20240229/مشاهد-توثق-لحظة-خروج-لواء-المظليين-الإسرائيلي-من-غزة-فيديو-1086522895.html
مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو
مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
غادر "لواء المظليين" في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، بعد مشاركته في الحرب لمدة 3 أشهر في خان يونس جنوبي القطاع، وحلت محله قوات أخرى. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T12:54+0000
2024-02-29T12:54+0000
2024-02-29T12:54+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80585e957724b6ce83f4695c94c3a52.jpg
وتناقلت مشاهد لجنود لواء المظليين وهم يخرجون من غزة، بعد أن قضوا ثلاثة أشهر، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240229/السنوار-الإسرائيليون-في-المكان-الذي-نريدهم-فيه-بالضبط-1086516216.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696933_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4d9b0319e65e427d12f02f2b08c99dea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو
غادر "لواء المظليين" في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، بعد مشاركته في الحرب لمدة 3 أشهر في خان يونس جنوبي القطاع، وحلت محله قوات أخرى.
وتناقلت مشاهد لجنود لواء المظليين وهم يخرجون من غزة، بعد أن قضوا ثلاثة أشهر، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين من قطاع غزة ويستبدله بلواء "بيسلماخ"
ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في خان يونس جنوبي غزة ودمرت ما وصفها البنية التحتية هناك.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".