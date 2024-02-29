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https://sputnikarabic.ae/20240229/مشاهد-توثق-لحظة-خروج-لواء-المظليين-الإسرائيلي-من-غزة-فيديو-1086522895.html
مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو
مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
غادر "لواء المظليين" في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، بعد مشاركته في الحرب لمدة 3 أشهر في خان يونس جنوبي القطاع، وحلت محله قوات أخرى. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T12:54+0000
2024-02-29T12:54+0000
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وتناقلت مشاهد لجنود لواء المظليين وهم يخرجون من غزة، بعد أن قضوا ثلاثة أشهر، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240229/السنوار-الإسرائيليون-في-المكان-الذي-نريدهم-فيه-بالضبط-1086516216.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو

12:54 GMT 29.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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غادر "لواء المظليين" في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، بعد مشاركته في الحرب لمدة 3 أشهر في خان يونس جنوبي القطاع، وحلت محله قوات أخرى.
وتناقلت مشاهد لجنود لواء المظليين وهم يخرجون من غزة، بعد أن قضوا ثلاثة أشهر، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين من قطاع غزة ويستبدله بلواء "بيسلماخ"

ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في خان يونس جنوبي غزة ودمرت ما وصفها البنية التحتية هناك.

يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
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