https://sputnikarabic.ae/20240229/معدل-الوفيات-بسبب-حوادث-الطرق-في-جميع-أنحاء-العالم-1086508200.html
معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم
معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم
سبوتنيك عربي
ترون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في مختلف أنحاء العالم. لنلق نظرة عامة على دول منطقة الشرق الأوسط ودول العالم... 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T08:09+0000
2024-02-29T08:09+0000
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انفوجرافيك, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, инфографика
انفوجرافيك, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, инфографика
معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في جميع أنحاء العالم
ترون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في مختلف أنحاء العالم. لنلق نظرة عامة على دول منطقة الشرق الأوسط ودول العالم الأخرى.