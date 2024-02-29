مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني... فيديو
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وذكر الإسعاف الإسرائيلي، في بيان أن إسرائيليين اثنين قتلا في عملية إطلاق نار في عيلي بالضفة الغربية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بوقوع عملية إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس، فيما ذكرت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) أن العملية أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطيرة قبل أن تعلن مقتلهما.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "منفذ العملية هو محمد مناصرة (31 عاما) من مخيم قلنديا شمالي القدس". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "المنفذ هو أسير سابق وضابط تحقيقات في الشرطة الفلسطينية".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، أن "مخربًا وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة عيلي وأطلق النار. وقد تمت تصفية المخرب"، مضيفا أن "قوات الجيش أغلقت المحاور وشرعت بمطاردة مشتبه فيهم آخرين في المنطقة".
اعتداء اطلاق نار ارهابي في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" يسفر عن مقتل رجل (40 عاما) وشاب (17 عاما)، وتصفية أحد المخربين https://t.co/QmDBWgUoFX pic.twitter.com/XGfxVgdOkX— مكان الأخبار (@News_Makan) February 29, 2024
وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، فقد أقر طاقمها بمقتل مصابين أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في العشرينيات من عمره في المكان"، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في نجمة داوود الحمراء قولها إن "أحد المصابين كان داخل سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بعيارات نارية بينما الآخر كان في الشارع وهو أيضا فاقد للوعي ويعاني من عيارات نارية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".
מנכ"ל מד"א מעדכן בגל"צ: שני ישראלים נרצחו בפיגוע הירי בכניסה לעלי https://t.co/fvucYnDE8v pic.twitter.com/ly5M5M8byJ— גלצ (@GLZRadio) February 29, 2024
وأطلقت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي صافرة الإنذار في المستوطنة وطالبت المستوطنين بعدم الخروج من المنازل خشية عملية تسلل إليها؛ قبل أن تنفي ذلك في وقت لاحق.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية بتغير سياسات الحكومة المتعلقة بالضفة الغربية"، وطالب سموتريتش في بيان له "الجيش الإسرائيلي بتصعيد عملياته الاستباقية وإغلاق المحاور، وإعادة نصب الحواجز، والتوسع الاستيطاني المكثف، كرد مناسب على عملية عيلي".