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https://sputnikarabic.ae/20240229/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-نفذها-فلسطيني-فيديو-1086533814.html
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني... فيديو
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" جنوب نابلس بالضفة الغربية. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T18:18+0000
2024-02-29T18:18+0000
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وذكر الإسعاف الإسرائيلي، في بيان أن إسرائيليين اثنين قتلا في عملية إطلاق نار في عيلي بالضفة الغربية.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بوقوع عملية إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس، فيما ذكرت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) أن العملية أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطيرة قبل أن تعلن مقتلهما.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "منفذ العملية هو محمد مناصرة (31 عاما) من مخيم قلنديا شمالي القدس". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "المنفذ هو أسير سابق وضابط تحقيقات في الشرطة الفلسطينية".وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، أن "مخربًا وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة عيلي وأطلق النار. وقد تمت تصفية المخرب"، مضيفا أن "قوات الجيش أغلقت المحاور وشرعت بمطاردة مشتبه فيهم آخرين في المنطقة".وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، فقد أقر طاقمها بمقتل مصابين أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في العشرينيات من عمره في المكان"، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في نجمة داوود الحمراء قولها إن "أحد المصابين كان داخل سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بعيارات نارية بينما الآخر كان في الشارع وهو أيضا فاقد للوعي ويعاني من عيارات نارية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".وأطلقت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي صافرة الإنذار في المستوطنة وطالبت المستوطنين بعدم الخروج من المنازل خشية عملية تسلل إليها؛ قبل أن تنفي ذلك في وقت لاحق.وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية بتغير سياسات الحكومة المتعلقة بالضفة الغربية"، وطالب سموتريتش في بيان له "الجيش الإسرائيلي بتصعيد عملياته الاستباقية وإغلاق المحاور، وإعادة نصب الحواجز، والتوسع الاستيطاني المكثف، كرد مناسب على عملية عيلي".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني... فيديو

18:18 GMT 29.02.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
خبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" جنوب نابلس بالضفة الغربية.
وذكر الإسعاف الإسرائيلي، في بيان أن إسرائيليين اثنين قتلا في عملية إطلاق نار في عيلي بالضفة الغربية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بوقوع عملية إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" جنوبي نابلس، فيما ذكرت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) أن العملية أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطيرة قبل أن تعلن مقتلهما.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "منفذ العملية هو محمد مناصرة (31 عاما) من مخيم قلنديا شمالي القدس". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "المنفذ هو أسير سابق وضابط تحقيقات في الشرطة الفلسطينية".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، أن "مخربًا وصل إلى محطة الوقود في مستوطنة عيلي وأطلق النار. وقد تمت تصفية المخرب"، مضيفا أن "قوات الجيش أغلقت المحاور وشرعت بمطاردة مشتبه فيهم آخرين في المنطقة".
وبحسب الإسعاف الإسرائيلي، فقد أقر طاقمها بمقتل مصابين أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في العشرينيات من عمره في المكان"، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في نجمة داوود الحمراء قولها إن "أحد المصابين كان داخل سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بعيارات نارية بينما الآخر كان في الشارع وهو أيضا فاقد للوعي ويعاني من عيارات نارية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".
وأطلقت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي صافرة الإنذار في المستوطنة وطالبت المستوطنين بعدم الخروج من المنازل خشية عملية تسلل إليها؛ قبل أن تنفي ذلك في وقت لاحق.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية بتغير سياسات الحكومة المتعلقة بالضفة الغربية"، وطالب سموتريتش في بيان له "الجيش الإسرائيلي بتصعيد عملياته الاستباقية وإغلاق المحاور، وإعادة نصب الحواجز، والتوسع الاستيطاني المكثف، كرد مناسب على عملية عيلي".
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