https://sputnikarabic.ae/20240229/نائب-روسي-إرسال-قوات-فرنسية-إلى-أوكرانيا-سيعتبر-احتلالا-لها-1086506040.html

نائب روسي: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعتبر احتلالا لها

نائب روسي: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعتبر احتلالا لها

سبوتنيك عربي

صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، سيعتبر بمثابة احتلال لها. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T07:12+0000

2024-02-29T07:12+0000

2024-02-29T07:12+0000

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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، التي أصبح شعبها رهينة للنظام النازي بقيادة زيلينسكي، سيعتبر احتلالا لها، وسينظر إلى فرنسا على أنها معتدية وطرف في الصراع".ووفقا له، فإن فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال قوات "ميتة وغير عملية" لن تنقذ "زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) الذي يغرق، ومستعد للتشبث بأي قشة".وانعقد في باريس، يوم الاثنين الماضي، مؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي لدعم نظام كييف، ودُعي إليه زعماء نحو عشر دول، من بينها ألمانيا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وهولندا، وعقب اللقاء، قال ماكرون إن "المشاركين ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق"، وأضاف أيضًا أن "فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب".وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، في الوقت ذاته، وفقًا لنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، فإن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-فاجأت-حلفاء-كييف-1086489860.html

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