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https://sputnikarabic.ae/20240229/نائب-روسي-إرسال-قوات-فرنسية-إلى-أوكرانيا-سيعتبر-احتلالا-لها-1086506040.html
نائب روسي: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعتبر احتلالا لها
نائب روسي: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعتبر احتلالا لها
سبوتنيك عربي
صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، سيعتبر بمثابة احتلال لها. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-29T07:12+0000
2024-02-29T07:12+0000
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، التي أصبح شعبها رهينة للنظام النازي بقيادة زيلينسكي، سيعتبر احتلالا لها، وسينظر إلى فرنسا على أنها معتدية وطرف في الصراع".ووفقا له، فإن فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال قوات "ميتة وغير عملية" لن تنقذ "زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) الذي يغرق، ومستعد للتشبث بأي قشة".وانعقد في باريس، يوم الاثنين الماضي، مؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي لدعم نظام كييف، ودُعي إليه زعماء نحو عشر دول، من بينها ألمانيا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وهولندا، وعقب اللقاء، قال ماكرون إن "المشاركين ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق"، وأضاف أيضًا أن "فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب".وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، في الوقت ذاته، وفقًا لنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، فإن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240228/إعلام-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-فاجأت-حلفاء-كييف-1086489860.html
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أخبار فرنسا , روسيا, العالم
أخبار فرنسا , روسيا, العالم

نائب روسي: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيعتبر احتلالا لها

07:12 GMT 29.02.2024
© AFP 2023 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES
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صرح النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، سيعتبر بمثابة احتلال لها.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، التي أصبح شعبها رهينة للنظام النازي بقيادة زيلينسكي، سيعتبر احتلالا لها، وسينظر إلى فرنسا على أنها معتدية وطرف في الصراع".
ووفقا له، فإن فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإرسال قوات "ميتة وغير عملية" لن تنقذ "زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) الذي يغرق، ومستعد للتشبث بأي قشة".

وأضاف: "دعوا زيلينسكي، لا يشك في أن الدول الأجنبية لن تنقذه. الفرنسيون لم يشعروا بعد بخيبة الأمل من النظام الأوكراني، الذي سيطر بالفعل على بولندا المجاورة".

وانعقد في باريس، يوم الاثنين الماضي، مؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي لدعم نظام كييف، ودُعي إليه زعماء نحو عشر دول، من بينها ألمانيا وبريطانيا وبولندا والدنمارك وهولندا، وعقب اللقاء، قال ماكرون إن "المشاركين ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق"، وأضاف أيضًا أن "فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
إعلام: تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا فاجأت حلفاء كييف
أمس, 14:43 GMT
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لا يوجد أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وتعليقا على كلام ماكرون، قال الكرملين إن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حقيقة مناقشة إمكانية إرسال "وحدات معينة إلى أوكرانيا" بأنها عنصر جديد مهم.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستعتبر مشاركة عسكريين غربيين في الصراع في أوكرانيا، بمثابة تصعيد، في الوقت ذاته، وفقًا لنائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، فإن فرقة الدول الأوروبية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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