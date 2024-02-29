https://sputnikarabic.ae/20240229/واشنطن-تؤكد-مقتل-نحو-25-ألف-طفل-وامرأة-على-أيدي-القوات-الإسرائيلية-منذ-7-أكتوبر--1086537317.html
واشنطن تؤكد مقتل نحو 25 ألف طفل وامرأة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
واشنطن تؤكد مقتل نحو 25 ألف طفل وامرأة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن نحو 25 ألف طفل وامرأة قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 29.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال أوستن، عند سؤاله خلال جلسة استماع في الكونغرس عن عدد القتلى الفلسطينيين من الأطفال والنساء على يد القوات الإسرائلية: "عدد القتلى بلغ 25 ألفا".وفي السياق نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن "فزعه" إزاء مقتل أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان: "يشعر الأمين العام بالفزع إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الصراع في غزة، إذ تفيد التقارير بمقتل أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين به. ومن المأساوي أن عدداً غير معروف من الأشخاص تحت الأنقاض".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تؤكد مقتل نحو 25 ألف طفل وامرأة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن نحو 25 ألف طفل وامرأة قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال أوستن، عند سؤاله خلال جلسة استماع في الكونغرس عن عدد القتلى الفلسطينيين من الأطفال والنساء على يد القوات الإسرائلية: "عدد القتلى بلغ 25 ألفا".
وفي السياق نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن "فزعه" إزاء مقتل أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان: "يشعر الأمين العام بالفزع إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الصراع في غزة، إذ تفيد التقارير بمقتل أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين به. ومن المأساوي أن عدداً غير معروف من الأشخاص تحت الأنقاض".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".