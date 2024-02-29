https://sputnikarabic.ae/20240229/واشنطن-تؤكد-مقتل-نحو-25-ألف-طفل-وامرأة-على-أيدي-القوات-الإسرائيلية-منذ-7-أكتوبر--1086537317.html

واشنطن تؤكد مقتل نحو 25 ألف طفل وامرأة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

واشنطن تؤكد مقتل نحو 25 ألف طفل وامرأة على أيدي القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن نحو 25 ألف طفل وامرأة قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T20:21+0000

2024-02-29T20:21+0000

2024-02-29T20:21+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085552484_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_04bce1c9aece2847d71f1294af2fa28b.jpg

وقال أوستن، عند سؤاله خلال جلسة استماع في الكونغرس عن عدد القتلى الفلسطينيين من الأطفال والنساء على يد القوات الإسرائلية: "عدد القتلى بلغ 25 ألفا".وفي السياق نفسه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن "فزعه" إزاء مقتل أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان: "يشعر الأمين العام بالفزع إزاء الخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن الصراع في غزة، إذ تفيد التقارير بمقتل أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف آخرين به. ومن المأساوي أن عدداً غير معروف من الأشخاص تحت الأنقاض".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240229/لافروف-لا-يمكن-معاقبة-جميع-الفلسطينيين-على-هجوم-7-أكتوبر-1086525400.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية