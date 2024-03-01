https://sputnikarabic.ae/20240301/إسرائيليون-يتظاهرون-أمام-السفارة-الأمريكية-في-تل-أبيب-للمطالبة-بعودة-المحتجزين-من-غزة-1086549851.html

إسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بعودة المحتجزين من غزة

إسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بعودة المحتجزين من غزة

سبوتنيك عربي

تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بعودة المحتجزين في قطاع غزة. 01.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-01T11:22+0000

2024-03-01T11:22+0000

2024-03-01T11:22+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا أمام مقر السفارة الأمريكية في تل أبيب للمطالبة بعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن المتظاهرين أغلقوا شارع هربرت صموئيل، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية والأمريكية.وفي السياق نفسه، كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تل أبيب قدمت للقاهرة، قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين، الذين لا تستعد للإفراج عنهم في صفقة تبادل المحتجزين مع حركة "حماس".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وفدًا إسرائيليًا زار مصر، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين المحتملة مع مسؤولين مصريين"، موضحةً أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات إضافية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن "مصر حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة"، وقال إن "مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن "مصر مستمرة وستستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه كان "تصريحا مفاجئا".وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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