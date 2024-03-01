https://sputnikarabic.ae/20240301/العاهل-الأردني-يشارك-في-عملية-إسقاط-جوي-لإيصال-مساعدات-إنسانية-شمالي-غزة-1086546813.html
الأردن يشارك في عملية إسقاط جوي لإيصال مساعدات إنسانية لشمالي غزة
الأردن يشارك في عملية إسقاط جوي لإيصال مساعدات إنسانية لشمالي غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرات أردنية قامت بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T10:17+0000
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2024-03-01T10:27+0000
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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن طائرات أردنية قامت بعمليات إنزال جوي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة، ولكن بعضها سقط داخل الأراضي الإسرائيلية.وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، قد أفادت، أمس الخميس، بأن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شارك في عمليات إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة.وكان الجيش الأردني، قد قام يوم الاثنين الماضي، بـ"تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا".وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن "عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه"، مضيفا أن "عمليات إنزال المساعدات في غزة، شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية"، مشيرا إلى أنه نفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب، حسب وكالة الأنباء الأردنية - "بترا".ونفذت القوات الجوية المصرية عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات، حسبما ذكرت قناة "القاهرة"، يوم الثلاثاء الماضي، حيث نقلت عن مصادر لم تسمها، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240228/بعد-مشاركة-3-دول-عربية-في-تنفيذها-فوق-غزة-ما-هي-عمليات-الإنزال-الجوي-وكيف-تتم-1086477869.html
https://sputnikarabic.ae/20240301/برلماني-إسرائيلي-المسجد-الأقصى-برميل-وقود-وتصريحات-بن-غفير-تشعل-الأوضاع-في-القدس-1086545210.html
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طوفان الأقصى, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة
طوفان الأقصى, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة
الأردن يشارك في عملية إسقاط جوي لإيصال مساعدات إنسانية لشمالي غزة
10:17 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 01.03.2024)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرات أردنية قامت بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن طائرات أردنية قامت بعمليات إنزال جوي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة، ولكن بعضها سقط داخل الأراضي الإسرائيلية.
وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، قد أفادت، أمس الخميس، بأن العاهل الأردني
، الملك عبد الله الثاني، شارك في عمليات إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة.
وكان الجيش الأردني، قد قام يوم الاثنين الماضي، بـ"تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا".
وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن "عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه"، مضيفا أن "عمليات إنزال المساعدات في غزة، شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية"، مشيرا إلى أنه نفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - "بترا".
ونفذت القوات الجوية المصرية عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات، حسبما ذكرت قناة "القاهرة"، يوم الثلاثاء الماضي، حيث نقلت عن مصادر لم تسمها، أن هناك جسرًا جويًا مصريًا
لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس
الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة
، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.