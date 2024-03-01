عربي
https://sputnikarabic.ae/20240301/إعلام-غربي-فرنسا-تستكشف-إمكانية-السماح-للقوات-الخاصة-بعبور-الحدود-الأوكرانية-1086576223.html
إعلام غربي: فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية
إعلام غربي: فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة والوحدات العسكرية الأخرى بعبور الحدود الأوكرانية لتشكل "معضلة استراتيجية" لروسيا. 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T17:22+0000
2024-03-01T17:22+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086408708_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_4182918afe3cee5823d62692e2d3e3a0.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "حتى الموت المحتمل لبعضهم يمكن إنكاره بشكل معقول في هذه المرحلة".وأكد المقال أن "فكرة السماح لهؤلاء المدربين العسكريين بعبور الحدود الأوكرانية، ربما مع وحدات تقليدية أخرى، تقع في قلب التفكير الفرنسي".وبحسب صحيفة "موند" الفرنسية، فإن مثل هذا الإجراء يُنظر إليه على أنه وسيلة لخلق "معضلة استراتيجية" لموسكو، وأن الوجود العسكري الفرنسي يمكن أن يحمي بعض الأراضي الأوكرانية ويحد من الهجمات الروسية.وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240229/إعلام-غربي-الخلافات-بين-شولتس-وماكرون-تتحول-إلى-عداء-مفتوح-1086505890.html
https://sputnikarabic.ae/20240228/الخارجية-الروسية-الحلفاء-لم-يدعموا-فكرة-ماكرون-بإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086470707.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086408708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb6b553c6fbc1e25e18797873abff0c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي: فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة بعبور الحدود الأوكرانية

17:22 GMT 01.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن فرنسا تستكشف إمكانية السماح للقوات الخاصة والوحدات العسكرية الأخرى بعبور الحدود الأوكرانية لتشكل "معضلة استراتيجية" لروسيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "حتى الموت المحتمل لبعضهم يمكن إنكاره بشكل معقول في هذه المرحلة".
وأكد المقال أن "فكرة السماح لهؤلاء المدربين العسكريين بعبور الحدود الأوكرانية، ربما مع وحدات تقليدية أخرى، تقع في قلب التفكير الفرنسي".
الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشار ألمانيا أولاف شولتز، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
إعلام غربي: الخلافات بين شولتس وماكرون تتحول إلى عداء مفتوح
أمس, 07:04 GMT
وبحسب صحيفة "موند" الفرنسية، فإن مثل هذا الإجراء يُنظر إليه على أنه وسيلة لخلق "معضلة استراتيجية" لموسكو، وأن الوجود العسكري الفرنسي يمكن أن يحمي بعض الأراضي الأوكرانية ويحد من الهجمات الروسية.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا
28 فبراير, 06:29 GMT
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника в Авдеевке в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إدانات دولية بـ"مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة.. صور وفيديو01:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала