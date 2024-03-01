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https://sputnikarabic.ae/20240301/بولندا-تتحدث-عن-نشر-أسلحة-نووية-في-البلاد-1086546315.html
بولندا تتحدث عن نشر أسلحة نووية في البلاد
بولندا تتحدث عن نشر أسلحة نووية في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية في بلاده، لا يمكن تحقيقه إلا بقرار جماعي من... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T09:49+0000
2024-03-01T09:50+0000
العالم
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وقال كاميش للصحفيين في هذا الصدد: "هذا نقاش مستمر ونحن في تحالف دول تمتلك أسلحة نووية، والردع والدفاع هما المهمة الرئيسية لحلف شمال الأطلسي".وتابع كاميش، بالقول إنه "إذا أردنا أن نتخذ أي قرارات، فيجب أن تكون قرارات التحالف في إطار عمل الناتو وليس بشكل فردي".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.وأضاف مورافيتسكي، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230630/بولندا-تطلب-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-على-أراضيها-1078629956.html
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العالم

بولندا تتحدث عن نشر أسلحة نووية في البلاد

09:49 GMT 01.03.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 01.03.2024)
© AFP 2023 / Alain Jocardالجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
© AFP 2023 / Alain Jocard
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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الجمعة، أن نشر الأسلحة النووية في بلاده، لا يمكن تحقيقه إلا بقرار جماعي من الناتو(حلف شمال الأطلسي).
وقال كاميش للصحفيين في هذا الصدد: "هذا نقاش مستمر ونحن في تحالف دول تمتلك أسلحة نووية، والردع والدفاع هما المهمة الرئيسية لحلف شمال الأطلسي".
وتابع كاميش، بالقول إنه "إذا أردنا أن نتخذ أي قرارات، فيجب أن تكون قرارات التحالف في إطار عمل الناتو وليس بشكل فردي".
صواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
بولندا تطلب نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها
30 يونيو 2023, 13:59 GMT
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وأضاف مورافيتسكي، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
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