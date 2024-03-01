https://sputnikarabic.ae/20240301/متحدث-حكومة-الوحدة-الليبية-أزمة-البلاد-السياسية-لا-تشل-تحركاتها-الدبلوماسية-لمساعدة-السودان-1086575018.html
متحدث حكومة الوحدة الليبية: أزمة البلاد السياسية لا تشل تحركاتها الدبلوماسية لمساعدة السودان
متحدث حكومة الوحدة الليبية: أزمة البلاد السياسية لا تشل تحركاتها الدبلوماسية لمساعدة السودان
سبوتنيك عربي
قال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن ليبيا لديها حدود مشتركة كبيرة مع جيرانها، مشيرا إلى أنها تستقبل النازحين وتقوم بواجباتها لمساعدة... 01.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-01T16:54+0000
2024-03-01T16:54+0000
2024-03-01T16:54+0000
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جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء "العالم العربي"، اليوم الجمعة، أكد فيه أن التحديات السياسية في ليبيا ربما تحد من قدرتها على إيجاد حلول كبرى، لكنها لا تشل قدرتها على مساعدة الفرقاء السودانيين.وتابع: "ليبيا لها دور فاعل ومهم ولا يمكن التخلي عنه.ووصل قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى طرابلس بدعوة من عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية لعقد مباحثات بشأن الأزمة التي يمر بها السودان حتى يمكن التوصل إلى سبل إنهائها.وتأتي زيارة حميدتي إلى طرابلس بعد أيام من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إليها، حيث تسعى ليبيا إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في السودان.ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي، صراعا بين قوات الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وهو الصراع الذي لم تنجح العديد من الوساطات الإقليمية والدولية في التوصل إلى تسوية بشأنه حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230427/ليبيا-تبحث-حماية-حدودها-على-خلفية-الصراع-الدائر-في-السودان-1076388242.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
متحدث حكومة الوحدة الليبية: أزمة البلاد السياسية لا تشل تحركاتها الدبلوماسية لمساعدة السودان
قال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن ليبيا لديها حدود مشتركة كبيرة مع جيرانها، مشيرا إلى أنها تستقبل النازحين وتقوم بواجباتها لمساعدة أشقائها عند الحاجة.
جاء ذلك في تصريح لوكالة
أنباء "العالم العربي"، اليوم الجمعة، أكد فيه أن التحديات السياسية في ليبيا ربما تحد من قدرتها على إيجاد حلول كبرى، لكنها لا تشل قدرتها على مساعدة الفرقاء السودانيين.
وتابع: "ليبيا
لها دور فاعل ومهم ولا يمكن التخلي عنه.
ووصل قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى طرابلس بدعوة من عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية لعقد مباحثات بشأن الأزمة
التي يمر بها السودان حتى يمكن التوصل إلى سبل إنهائها.
وتأتي زيارة حميدتي إلى طرابلس بعد أيام من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إليها، حيث تسعى ليبيا إلى محاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في السودان.
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي، صراعا بين قوات الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وهو الصراع الذي لم تنجح العديد من الوساطات الإقليمية والدولية في التوصل إلى تسوية بشأنه حتى الآن.