https://sputnikarabic.ae/20230427/ليبيا-تبحث-حماية-حدودها-على-خلفية-الصراع-الدائر-في-السودان-1076388242.html

ليبيا تبحث حماية حدودها على خلفية الصراع الدائر في السودان

ليبيا تبحث حماية حدودها على خلفية الصراع الدائر في السودان

حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من تأثيرات كبيرة على بلاده، بسبب الصراع الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T18:27+0000

2023-04-27T18:27+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي، ستعرض تقريرًا في جلسة لمجلس النواب المقبلة، لمناقشة الأوضاع في السودان، وما يجب اتخاذه لحماية الحدود مع السودان.وقال الميهوب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بداية نحن نأمل أن تتوقف هذه الحرب، فالمنتصر فيها خاسر".وتابع: "بالتأكيد سيكون لها الأثر الكبير، ونحن نتابع مع الأجهزة ذات العلاقة، تطورات الأوضاع في السودان، وما يجب اتخاذه بالخصوص".وأوضح: "في جلسة مجلس النواب القادمة، سنعرض تقريرنا، والتوصية بما يجب اتخاذه على الحدود، وباقي مدن ليبيا".وأضاف: "نأمل أن يتوقف نزيف الدم السوداني. ونحن في ليبيا سنقف على حدودنا بالمتاح".من جهته، قال المحلل السياسي، سالم محمد سالم: "الحرب الدائرة في السودان، لها تأثير وتهديدات كبيرة من الناحية الأمنية، على ليبيا. هناك تأثير كبير على الحدود في منطقة الجنوب الليبي، من الناحية الأمنية. تمكن الجيش الليبي من تأمين الحدود عن طريق كتيبة سبل السلام".وأضاف: "هناك تدخل كبير لضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا ومكونات الجنوب، ونقل الصراع الدائر في السودان إلى ليبيا، وبالتحديد في الجنوب الليبي".وردًا على سؤال لـ "سبوتنيك"، بشأن هروب سجناء من سجن كوبر في الخرطوم، وهل ستكون الحدود الليبية وجهة للسجناء الفارين من السودان، قال المحلل السياسي: "نعم أتوقع ذلك. الآن جماعة الإخوان [المحظورة في روسيا]، تنشط من جديد في السودان".وأردف: "هناك تكثيف كبير من قوات الجيش الليبي، بالتنسيق مع مصر، في مثلث الحدود، بين ليبيا ومصر والسودان".وناشدت الأمم المتحدة الدول المجاورة للسودان بفتح حدودها أمام اللاجئين.وتعهد المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بأن الأمم المتحدة ستزيد دعمها لحكومات الدول المجاورة للسودان، مع استعدادها لاستقبال أعداد أكبر من الوافدين.وتعاني ليبيا من الأزمات الداخلية، على خلفية الانقسامات السياسية والتوترات الأمنية، وانعكس ذلك على استقبال ليبيا للنازحين السودانيين.ولم تعلن أي معلومات عن السودانيين، الذين لجأوا إلى ليبيا، خلال الأيام الماضية، فيما قالت وسائل إعلام ليبية، إن الجيش أغلق الحدود المشتركة مع السودان، وأرسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة.

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